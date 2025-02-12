https://ria.ru/20250212/magadan-1998755564.html
Депутаты Магаданской гордумы приняли отставку мэра города
Депутаты Магаданской гордумы приняли отставку мэра города - РИА Новости, 12.02.2025
Депутаты Магаданской гордумы приняли отставку мэра города
Депутаты Магаданской городской думы на внеочередном заседании в среду единогласно приняли отставку мэра Магадана Юрия Гришана, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:11:00+03:00
2025-02-12T05:11:00+03:00
2025-02-12T05:12:00+03:00
политика
магадан
юрий гришан
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МАГАДАН, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Магаданской городской думы на внеочередном заседании в среду единогласно приняли отставку мэра Магадана Юрия Гришана, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Гришан подал добровольное заявление об отставке. Летом 2024 года депутаты Магаданской городской думы поставили оценку "неудовлетворительно" работе мэра. Они заявили, что градоначальник не справился с решением проблемы бродячих собак в городе, недостаточно занимается благоустройством и расчисткой Магадана от снега. Сам Гришан тогда обвинил депутатов в сведении личных счетов. "Мы сегодня удовлетворили заявление об отставке. И приняли решение о назначении конкурса. Процедура принятия заявок начинается с 14 февраля. Формируется комиссия, отберут кандидатов, которые будут соответствовать и по уровню знаний, и по уровню опыта, и по уровню понимания проблем управления муниципальным образованием. И из них будет выбрано лицо, которое будет уже назначено главой муниципального образования. Весь процесс мы планируем завершить примерно до 15 марта", - сказал председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов. Гришан на заседание гордумы не пришёл. Временно исполняющим обязанности мэра Магадана стал первый заместитель градоначальника Александр Малашевский. Гришана депутаты гордумы избрали мэром Магадана в 2013 году. В конце 2020 года он уже заявлял об отставке и нежелании продолжать управлять городом. Однако других претендентов на должность мэра Магадана не нашлось. При повторном проведении конкурса заявления подали 27 человек, включая Гришана. Конкурсная комиссия заслушала выступления всех претендентов на пост мэра и проголосовала за Гришана.
https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979811889.html
https://ria.ru/20250204/otstavka-1997366178.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, магадан, юрий гришан
Политика, Магадан, Юрий Гришан
Депутаты Магаданской гордумы приняли отставку мэра города
Депутаты Магаданской гордумы приняли отставку мэра города Юрия Гришана
МАГАДАН, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Магаданской городской думы на внеочередном заседании в среду единогласно приняли отставку мэра Магадана Юрия Гришана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Гришан
подал добровольное заявление об отставке. Летом 2024 года депутаты Магаданской городской думы поставили оценку "неудовлетворительно" работе мэра. Они заявили, что градоначальник не справился с решением проблемы бродячих собак в городе, недостаточно занимается благоустройством и расчисткой Магадана
от снега. Сам Гришан тогда обвинил депутатов в сведении личных счетов.
"Мы сегодня удовлетворили заявление об отставке. И приняли решение о назначении конкурса. Процедура принятия заявок начинается с 14 февраля. Формируется комиссия, отберут кандидатов, которые будут соответствовать и по уровню знаний, и по уровню опыта, и по уровню понимания проблем управления муниципальным образованием. И из них будет выбрано лицо, которое будет уже назначено главой муниципального образования. Весь процесс мы планируем завершить примерно до 15 марта", - сказал председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов.
Гришан на заседание гордумы не пришёл. Временно исполняющим обязанности мэра Магадана стал первый заместитель градоначальника Александр Малашевский.
Гришана депутаты гордумы избрали мэром Магадана в 2013 году. В конце 2020 года он уже заявлял об отставке и нежелании продолжать управлять городом. Однако других претендентов на должность мэра Магадана не нашлось. При повторном проведении конкурса заявления подали 27 человек, включая Гришана. Конкурсная комиссия заслушала выступления всех претендентов на пост мэра и проголосовала за Гришана.