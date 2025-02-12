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Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры - РИА Новости, 12.02.2025
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23:08 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/lyubimova-1998974559.html
Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры
Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры - РИА Новости, 12.02.2025
Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры
Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T23:08:00+03:00
2025-02-12T23:08:00+03:00
россия
абхазия
ольга любимова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
в мире
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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Мы готовы. Очень важно будет решить, на каком этапе подхватить самых молодых, талантливых деток. В каком возрасте? Будет ли это детская школа, училище, вуз. Вы знаете нашу систему образования, которая потом дает возможность той самой "первой скрипке оркестра" быть лучшей из лучших", — сообщила Любимова на встрече с и.о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр. По линии "Россотрудничества" будут заранее предусмотрены квоты, а курсы будут целевыми: дети будут точно знать, куда они вернутся на работу после обучения, добавила она.
https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998974104.html
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россия, абхазия, ольга любимова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), в мире
Россия, Абхазия, Ольга Любимова, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), В мире
Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры

Любимова: РФ поможет Абхазии преодолеть нехватку кадров в сфере культуры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Мы готовы. Очень важно будет решить, на каком этапе подхватить самых молодых, талантливых деток. В каком возрасте? Будет ли это детская школа, училище, вуз. Вы знаете нашу систему образования, которая потом дает возможность той самой "первой скрипке оркестра" быть лучшей из лучших", — сообщила Любимова на встрече с и.о. министра культуры Абхазии Динарой Смыр.
По линии "Россотрудничества" будут заранее предусмотрены квоты, а курсы будут целевыми: дети будут точно знать, куда они вернутся на работу после обучения, добавила она.
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РоссияАбхазияОльга ЛюбимоваФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)В мире
 
 
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