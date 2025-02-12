В Ливане продлили режим прекращения огня
ЦАХАЛ: гражданам Ливана запретили передвигаться на юг страны
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Режим прекращения огня в Ливане продлен, в связи с чем гражданам Ливана все еще запрещено передвигаться на юг страны, где действуют израильские военные, сообщил в среду представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.
"Период реализации соглашения (о прекращении огня – ред.) продлен, силы ЦАХАЛ все еще развернуты на местах, поэтому передвижение на юг запрещено", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что жителям южного Ливана запрещено возвращаться в свои дома в определенных районах до дальнейшего уведомления со стороны ЦАХАЛ и подчеркивается, что те, кто все же отправятся на юг страны, делают это "свой страх и риск".
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Министр обороны Израиля начал совещание с военными
28 сентября 2024, 21:35