https://ria.ru/20250212/livan-1998897105.html

В Ливане продлили режим прекращения огня

В Ливане продлили режим прекращения огня - РИА Новости, 12.02.2025

В Ливане продлили режим прекращения огня

Режим прекращения огня в Ливане продлен, в связи с чем гражданам Ливана все еще запрещено передвигаться на юг страны, где действуют израильские военные, сообщил РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:21:00+03:00

2025-02-12T16:21:00+03:00

2025-02-12T16:21:00+03:00

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биньямин нетаньяху

армия обороны израиля (цахал)

хезболла

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Режим прекращения огня в Ливане продлен, в связи с чем гражданам Ливана все еще запрещено передвигаться на юг страны, где действуют израильские военные, сообщил в среду представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри. "Период реализации соглашения (о прекращении огня – ред.) продлен, силы ЦАХАЛ все еще развернуты на местах, поэтому передвижение на юг запрещено", - говорится в сообщении. Также уточняется, что жителям южного Ливана запрещено возвращаться в свои дома в определенных районах до дальнейшего уведомления со стороны ЦАХАЛ и подчеркивается, что те, кто все же отправятся на юг страны, делают это "свой страх и риск". В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.

https://ria.ru/20240928/soveschanie-1975284891.html

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в мире, ливан, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), хезболла