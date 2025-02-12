https://ria.ru/20250212/lel-1998740610.html

Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки

Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки - РИА Новости, 12.02.2025

Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки

Певица Катя Лель в своем Telegram-канале поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ, добавив, что она... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T00:18:00+03:00

2025-02-12T00:18:00+03:00

2025-02-12T00:18:00+03:00

россия

владимир путин

катя лель

культура

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Певица Катя Лель в своем Telegram-канале поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ, добавив, что она счастлива. Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Как же я счастлива! Благодарю нашего президента В.В. Путина за высокую награду и каждого из вас за любовь к моему творчеству!" - написала исполнительница. Один из популярных треков артистки - "Мой мармеладный" - вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.

https://ria.ru/20250211/vaenga-1998596278.html

https://ria.ru/20231122/khit-1911069630.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, катя лель, культура