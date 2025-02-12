https://ria.ru/20250212/lel-1998740610.html
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки - РИА Новости, 12.02.2025
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки
Певица Катя Лель в своем Telegram-канале поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ, добавив, что она... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T00:18:00+03:00
2025-02-12T00:18:00+03:00
2025-02-12T00:18:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Певица Катя Лель в своем Telegram-канале поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ, добавив, что она счастлива. Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Как же я счастлива! Благодарю нашего президента В.В. Путина за высокую награду и каждого из вас за любовь к моему творчеству!" - написала исполнительница. Один из популярных треков артистки - "Мой мармеладный" - вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
https://ria.ru/20250211/vaenga-1998596278.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, катя лель, культура
Россия, Владимир Путин, Катя Лель, Культура
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки
Катя Лель поблагодарила Путина за присвоение звания заслуженной артистки