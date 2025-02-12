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Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки - РИА Новости, 12.02.2025
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00:18 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/lel-1998740610.html
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки - РИА Новости, 12.02.2025
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки
Певица Катя Лель в своем Telegram-канале поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ, добавив, что она... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T00:18:00+03:00
2025-02-12T00:18:00+03:00
россия
владимир путин
катя лель
культура
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Певица Катя Лель в своем Telegram-канале поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ, добавив, что она счастлива. Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Как же я счастлива! Благодарю нашего президента В.В. Путина за высокую награду и каждого из вас за любовь к моему творчеству!" - написала исполнительница. Один из популярных треков артистки - "Мой мармеладный" - вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
https://ria.ru/20250211/vaenga-1998596278.html
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россия, владимир путин, катя лель, культура
Россия, Владимир Путин, Катя Лель, Культура
Катя Лель поблагодарила Путина за звание заслуженной артистки

Катя Лель поблагодарила Путина за присвоение звания заслуженной артистки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Катя Лель. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Певица Катя Лель в своем Telegram-канале поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоенное звание заслуженной артистки РФ, добавив, что она счастлива.
Ранее Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Кате Лель, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Ваенга получила звание заслуженной артистки России
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"Как же я счастлива! Благодарю нашего президента В.В. Путина за высокую награду и каждого из вас за любовь к моему творчеству!" - написала исполнительница.
Один из популярных треков артистки - "Мой мармеладный" - вышел в 2004 году и стал лидером российских хит-парадов, а в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и "вирусным" в TikTok. Англоязычные пользователи соцсети пытались повторить слова композиции, одеваясь в шапки-ушанки и шубы.
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22 ноября 2023, 15:33
 
РоссияВладимир ПутинКатя ЛельКультура
 
 
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