https://ria.ru/20250212/ldina-1998767345.html

На Сахалине часть рыбаков отказались от эвакуации с дрейфующей льдины

На Сахалине часть рыбаков отказались от эвакуации с дрейфующей льдины - РИА Новости, 12.02.2025

На Сахалине часть рыбаков отказались от эвакуации с дрейфующей льдины

На Сахалине часть рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине, отказались от эвакуации из-за улова, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:23:00+03:00

2025-02-12T08:23:00+03:00

2025-02-12T09:30:00+03:00

происшествия

сахалин

россия

охотское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев — РИА Новости. На Сахалине часть рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине, отказались от эвакуации из-за улова, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова", — говорится в релизе.Снять с дрейфующей льдины удалось более 100 рыбаков, уточнили в министерстве.Льдину с рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе у южного побережья Сахалина. Трещина шириной до десяти метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. В спасательной операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".

https://ria.ru/20250202/rybaki-1996897668.html

https://ria.ru/20250211/mchs-1998530127.html

сахалин

россия

охотское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с рыбаками, которые отказываются эвакуироваться с дрейфующей льдины Некоторые рыбаки, застрявшие на дрейфующей у берегов Сахалина льдине, отказываются эвакуироваться, потому что не хотят оставлять улов, сообщили в МЧС. 2025-02-12T08:23 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш