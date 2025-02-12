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На Сахалине часть рыбаков отказались от эвакуации с дрейфующей льдины
На Сахалине часть рыбаков отказались от эвакуации с дрейфующей льдины - РИА Новости, 12.02.2025
На Сахалине часть рыбаков отказались от эвакуации с дрейфующей льдины
На Сахалине часть рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине, отказались от эвакуации из-за улова, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:23:00+03:00
2025-02-12T08:23:00+03:00
2025-02-12T09:30:00+03:00
происшествия
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев — РИА Новости. На Сахалине часть рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине, отказались от эвакуации из-за улова, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."Спасатели МЧС России пытаются эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, но некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова", — говорится в релизе.Снять с дрейфующей льдины удалось более 100 рыбаков, уточнили в министерстве.Льдину с рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе у южного побережья Сахалина. Трещина шириной до десяти метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. В спасательной операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".
https://ria.ru/20250202/rybaki-1996897668.html
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Кадры с рыбаками, которые отказываются эвакуироваться с дрейфующей льдины
Некоторые рыбаки, застрявшие на дрейфующей у берегов Сахалина льдине, отказываются эвакуироваться, потому что не хотят оставлять улов, сообщили в МЧС.
2025-02-12T08:23
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РИА Новости
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происшествия, сахалин, россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Сахалин, Россия, Охотское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Сахалине часть рыбаков отказались от эвакуации с дрейфующей льдины
МЧС: на Сахалине часть рыбаков отказались покидать дрейфующую льдину из-за улова