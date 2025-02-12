https://ria.ru/20250212/lag-1998853142.html

Слова Трампа приведут к новому конфликту на Ближнем Востоке, заявили в ЛАГ

Слова Трампа приведут к новому конфликту на Ближнем Востоке, заявили в ЛАГ - РИА Новости, 12.02.2025

Слова Трампа приведут к новому конфликту на Ближнем Востоке, заявили в ЛАГ

Заявления президента США Дональда Трампа ведут к новому витку конфликта между Израилем и арабским миром с разрушительными последствиями, заявил генсек Лиги... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:14:00+03:00

2025-02-12T14:14:00+03:00

2025-02-12T14:15:00+03:00

в мире

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дональд трамп

ахмед абу аль-гейт

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДУБАЙ, 12 фев - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа ведут к новому витку конфликта между Израилем и арабским миром с разрушительными последствиями, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт на Всемирном правительственном саммите в Дубае. "Если Трамп продолжит действовать таким образом и давить на жителей Газы, на арабский мир, на иорданцев, египтян и саудовцев, то он втянет Ближний Восток в новый виток конфликта между арабами и Израилем с разрушительными последствиями для мира и стабильности и всего, что было построено в регионе с Кэмп-Дэвидских соглашений", - заявил Абу аль-Гейт. Также генсек предупредил об опасности выхода конфликта на глобальный уровень в случае переселения палестинцев из сектора Газа. "Американское видение является заблуждающимся, поскольку они считают, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке произойдет посредством искоренения палестинского присутствия и палестинской идентичности в Газе. Это не урегулирование, а вывод конфликта за пределы Израиля и Газы на глобальный уровень. Пересели палестинца в Канаду или Аргентину, и он будет сражаться из Канады и Аргентины, потому что Палестина - это его земля", - отметил он. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. В проходящем в Дубае 11-13 февраля Всемирном правительственном саммите принимают участие более 30 глав государств и правительств, более 80 международных организаций, 140 правительственных делегаций и более 6 тысяч участников, включая ведущих мировых экспертов.

https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html

https://ria.ru/20250205/khamas-1997464938.html

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в мире, сша, израиль, дубай, дональд трамп, ахмед абу аль-гейт, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году