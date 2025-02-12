https://ria.ru/20250212/kurskaya-1998918756.html

Хинштейн рассказал о расширении территории СЭЗ в Курской области

Хинштейн рассказал о расширении территории СЭЗ в Курской области - РИА Новости, 12.02.2025

Хинштейн рассказал о расширении территории СЭЗ в Курской области

Свободная экономическая зона (СЭЗ) будет действовать не только в районах курского приграничья, но и во всех девяти муниципалитетах региона, жители которых... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:44:00+03:00

2025-02-12T17:44:00+03:00

2025-02-12T17:44:00+03:00

экономика

курская область

россия

александр хинштейн

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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КУРСК, 12 фев - РИА Новости. Свободная экономическая зона (СЭЗ) будет действовать не только в районах курского приграничья, но и во всех девяти муниципалитетах региона, жители которых временно покидали свои дома, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Хинштейн пояснил, что свободная экономическая зона (СЭЗ) в приграничных регионах была создана в прошлом году по поручению президента России Владимира Путина. "СЭЗ позволит предпринимателям сократить расходы, увеличить производство, создать новые рабочие места", - уточнил он. "Теперь Минэкономразвития расширяет географию поддержки дополнительно на 3 муниципальных образования, в скором времени планируется внести изменения в постановление, согласно которому, в свободную экономическую зону будут входить не только приграничные районы, но и все 9 муниципалитетов Курской области, жители которых временно покидали свои дома", - сообщил Хинштейн. Ранее президент РФ Владимир Путин в июне подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года распространить режим СЭЗ на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях. В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает пониженные ставки налогов на прибыль, имущество, землю и тарифы страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.

https://ria.ru/20241008/pravitelstvo-1976894295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)