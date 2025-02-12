Хинштейн рассказал о расширении территории СЭЗ в Курской области
Хинштейн: территорию СЭЗ в Курской области расширили еще на 9 муниципалитетов
Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 12 фев - РИА Новости. Свободная экономическая зона (СЭЗ) будет действовать не только в районах курского приграничья, но и во всех девяти муниципалитетах региона, жители которых временно покидали свои дома, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн пояснил, что свободная экономическая зона (СЭЗ) в приграничных регионах была создана в прошлом году по поручению президента России Владимира Путина. "СЭЗ позволит предпринимателям сократить расходы, увеличить производство, создать новые рабочие места", - уточнил он.
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"Теперь Минэкономразвития расширяет географию поддержки дополнительно на 3 муниципальных образования, в скором времени планируется внести изменения в постановление, согласно которому, в свободную экономическую зону будут входить не только приграничные районы, но и все 9 муниципалитетов Курской области, жители которых временно покидали свои дома", - сообщил Хинштейн.
Ранее президент РФ Владимир Путин в июне подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года распространить режим СЭЗ на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях. В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает пониженные ставки налогов на прибыль, имущество, землю и тарифы страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.
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