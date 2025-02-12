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Хинштейн рассказал о расширении территории СЭЗ в Курской области - РИА Новости, 12.02.2025
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17:44 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/kurskaya-1998918756.html
Хинштейн рассказал о расширении территории СЭЗ в Курской области
Хинштейн рассказал о расширении территории СЭЗ в Курской области - РИА Новости, 12.02.2025
Хинштейн рассказал о расширении территории СЭЗ в Курской области
Свободная экономическая зона (СЭЗ) будет действовать не только в районах курского приграничья, но и во всех девяти муниципалитетах региона, жители которых... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:44:00+03:00
2025-02-12T17:44:00+03:00
экономика
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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КУРСК, 12 фев - РИА Новости. Свободная экономическая зона (СЭЗ) будет действовать не только в районах курского приграничья, но и во всех девяти муниципалитетах региона, жители которых временно покидали свои дома, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Хинштейн пояснил, что свободная экономическая зона (СЭЗ) в приграничных регионах была создана в прошлом году по поручению президента России Владимира Путина. "СЭЗ позволит предпринимателям сократить расходы, увеличить производство, создать новые рабочие места", - уточнил он. "Теперь Минэкономразвития расширяет географию поддержки дополнительно на 3 муниципальных образования, в скором времени планируется внести изменения в постановление, согласно которому, в свободную экономическую зону будут входить не только приграничные районы, но и все 9 муниципалитетов Курской области, жители которых временно покидали свои дома", - сообщил Хинштейн. Ранее президент РФ Владимир Путин в июне подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года распространить режим СЭЗ на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях. В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает пониженные ставки налогов на прибыль, имущество, землю и тарифы страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.
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экономика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Хинштейн рассказал о расширении территории СЭЗ в Курской области

Хинштейн: территорию СЭЗ в Курской области расширили еще на 9 муниципалитетов

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 12 фев - РИА Новости. Свободная экономическая зона (СЭЗ) будет действовать не только в районах курского приграничья, но и во всех девяти муниципалитетах региона, жители которых временно покидали свои дома, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн пояснил, что свободная экономическая зона (СЭЗ) в приграничных регионах была создана в прошлом году по поручению президента России Владимира Путина. "СЭЗ позволит предпринимателям сократить расходы, увеличить производство, создать новые рабочие места", - уточнил он.
«
"Теперь Минэкономразвития расширяет географию поддержки дополнительно на 3 муниципальных образования, в скором времени планируется внести изменения в постановление, согласно которому, в свободную экономическую зону будут входить не только приграничные районы, но и все 9 муниципалитетов Курской области, жители которых временно покидали свои дома", - сообщил Хинштейн.
Ранее президент РФ Владимир Путин в июне подписал закон, позволяющий с 1 июля 2024 года распространить режим СЭЗ на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях. В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает пониженные ставки налогов на прибыль, имущество, землю и тарифы страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Правительство утвердило постановление о создании СЭЗ в трех областях
8 октября 2024, 10:08
 
ЭкономикаКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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