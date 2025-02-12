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США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму - РИА Новости, 12.02.2025
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15:01 12.02.2025 (обновлено: 23:06 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/krym-1998875597.html
США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму
США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму - РИА Новости, 12.02.2025
США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что планы США заполучить доступ к редкоземельным металлам фактически являются запуском процесса... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:01:00+03:00
2025-02-12T23:06:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что планы США заполучить доступ к редкоземельным металлам фактически являются запуском процесса взыскания репараций с Украины. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь. &quot;США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиардов долларов&quot;, — сказал Смирнов РИА Новости.При этом, по его мнению, Украина обязана прежде всего возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
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в мире, россия, украина, севастополь, дональд трамп, заур смирнов, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Украина, Севастополь, Дональд Трамп, Заур Смирнов, Владимир Зеленский, ООН
США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму

Глава Крымской миссии Смирнов: США начали процесс взыскания репараций с Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что планы США заполучить доступ к редкоземельным металлам фактически являются запуском процесса взыскания репараций с Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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"США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиардов долларов", — сказал Смирнов РИА Новости.

При этом, по его мнению, Украина обязана прежде всего возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
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