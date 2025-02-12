https://ria.ru/20250212/krym-1998875597.html

США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму

США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму - РИА Новости, 12.02.2025

США запустили процесс взыскания репараций с Украины, заявили в Крыму

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что планы США заполучить доступ к редкоземельным металлам фактически являются запуском процесса... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:01:00+03:00

2025-02-12T15:01:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что планы США заполучить доступ к редкоземельным металлам фактически являются запуском процесса взыскания репараций с Украины. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь. "США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиардов долларов", — сказал Смирнов РИА Новости.При этом, по его мнению, Украина обязана прежде всего возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

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в мире, россия, украина, севастополь, дональд трамп, заур смирнов, владимир зеленский, оон