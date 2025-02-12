https://ria.ru/20250212/krym-1998761662.html

Google Maps не изменил названия населенных пунктов в Крыму

Google Maps не изменил названия населенных пунктов в Крыму - РИА Новости, 12.02.2025

Google Maps не изменил названия населенных пунктов в Крыму

Американский сервис Google Maps не изменил российские названия населенных пунктов в Крыму, полученные в 1930-1940 годах, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T07:03:00+03:00

2025-02-12T07:03:00+03:00

2025-02-12T07:46:00+03:00

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украина

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советский

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американский сервис Google Maps не изменил российские названия населенных пунктов в Крыму, полученные в 1930-1940 годах, выяснило РИА Новости.В частности, на карте есть город Красноперекопск, который на Украине в 2023 году переименовали в Яны Капу, и получившие на Украине крымско-татарские названия поселки Советское, Комсомольское, Октябрьское, Кировское, Орджоникидзе и Красногвардейское.Пользователи за пределами России также видят официальные названия.Переименование населенных пунктов, улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20241105/google-1981998796.html

украина

россия

советский

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, советский , сергей лавров, google