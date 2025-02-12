Google Maps не изменил названия населенных пунктов в Крыму
Google Maps не изменил российские названия населенных пунктов в Крыму
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американский сервис Google Maps не изменил российские названия населенных пунктов в Крыму, полученные в 1930-1940 годах, выяснило РИА Новости.
В частности, на карте есть город Красноперекопск, который на Украине в 2023 году переименовали в Яны Капу, и получившие на Украине крымско-татарские названия поселки Советское, Комсомольское, Октябрьское, Кировское, Орджоникидзе и Красногвардейское.
© Фото : Google MapsКрасноперекопск на Google Maps
© Фото : Google Maps
Красноперекопск на Google Maps
Пользователи за пределами России также видят официальные названия.
Переименование населенных пунктов, улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Google объяснила спутниковые снимки украинских военных систем
5 ноября 2024, 17:44