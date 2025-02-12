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"Есть все ресурсы". В Британии назвали последствия плана США по России - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/krizis-1998755268.html
"Есть все ресурсы". В Британии назвали последствия плана США по России
"Есть все ресурсы". В Британии назвали последствия плана США по России - РИА Новости, 12.02.2025
"Есть все ресурсы". В Британии назвали последствия плана США по России
Страны Запада погрузятся в тяжелый кризис в случае начала полноценной экономической войны США против России, заявил британский военный аналитик Александр... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:17:00+03:00
2025-02-12T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Страны Запада погрузятся в тяжелый кризис в случае начала полноценной экономической войны США против России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Для Запада это будет полная катастрофа. Это будет означать, что &lt;...&gt; у вас будет экономический кризис во всем мире в масштабах, которые мы не видели, вероятно, со времен окончания Второй мировой войны", — рассказал аналитик.По его словам, если Соединенные Штаты начнут полноценную экономическую блокаду в отношении России, то Москва справится с подобным давлением, опираясь на опыт Советского Союза и используя все имеющиеся у нее ресурсы."Они введут полномасштабный тип контроля, &lt;...&gt; централизованную систему планирования. &lt;...&gt; Все эти вещи &lt;...&gt; они делали в прошлом, например, во время Второй мировой войны и на протяжения большей части существования Советского союза. &lt;...&gt; Они могут это сделать, потому что у них есть все ресурсы: зерно, энергия, промышленность, наука. Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. Он также заявлял о намерении попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
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в мире, россия, сша, украина, опек
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, ОПЕК
"Есть все ресурсы". В Британии назвали последствия плана США по России

Меркурис: Запад попадет в глубокий кризис в случае экономической войны США и РФ

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Страны Запада погрузятся в тяжелый кризис в случае начала полноценной экономической войны США против России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Для Запада это будет полная катастрофа. Это будет означать, что <...> у вас будет экономический кризис во всем мире в масштабах, которые мы не видели, вероятно, со времен окончания Второй мировой войны", — рассказал аналитик.
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По его словам, если Соединенные Штаты начнут полноценную экономическую блокаду в отношении России, то Москва справится с подобным давлением, опираясь на опыт Советского Союза и используя все имеющиеся у нее ресурсы.
"Они введут полномасштабный тип контроля, <...> централизованную систему планирования. <...> Все эти вещи <...> они делали в прошлом, например, во время Второй мировой войны и на протяжения большей части существования Советского союза. <...> Они могут это сделать, потому что у них есть все ресурсы: зерно, энергия, промышленность, наука.
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Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. Он также заявлял о намерении попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
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