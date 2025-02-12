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"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму - РИА Новости, 12.02.2025
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08:00 12.02.2025 (обновлено: 08:02 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/kriminal-1998634074.html
"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму
"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму - РИА Новости, 12.02.2025
"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму
Обезвредил разъяренного пьяного хулигана и заработал уголовное дело — так закончилась одна из смен для 70-летнего охранника детского лагеря в Нижегородской... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:00:00+03:00
2025-02-12T08:02:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Обезвредил разъяренного пьяного хулигана и заработал уголовное дело — так закончилась одна из смен для 70-летнего охранника детского лагеря в Нижегородской области Павла Червякова. По словам местных, нападавший уже не первый раз угрожал отдыхающим, однако обращение в полицию ничего не изменило. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах происшествия.Кусок кирпичаЛетом в загородном клубе "Олимпия" в селе Большое Козино Нижегородской области — детский лагерь. Утром 28 августа туда ворвался пьяный. Кинул камень в будку охранника и направился в сторону основного корпуса."Когда прилетел кирпич, Паша сразу позвонил на ресепшен, чтобы там закрыли дверь и никого не пускали, — восстанавливает ход событий в беседе с РИА Новости гражданская жена Червякова Светлана Кормина. — Но тот уже громил стойку администрации, угрожая всем вокруг".Камеры видеонаблюдения запечатлели, как в помещении появляется мужчина с кирпичом в левой руке, активно жестикулирует, кричит, бросает в сотрудников подвернувшуюся под руку вазу с цветами, крушит принтер и монитор. За его спиной разбегаются перепуганные дети.Дебош продолжается около минуты, после чего хулиган покидает помещение. Путь ему преграждает Червяков с металлической трубой в руках. Завязывается драка."Павел Борисыч, обороняясь, ударил пьяного несколько раз трубой по туловищу, — продолжает Светлана. — Дебошир скрылся, вызвали полицейских. Те прочесали территорию, никого не нашли. Обнаружили его случайно уже за воротами. Мертвого".Разные характеристикиЭто был 40-летний Андрей Махов, тоже местный. По словам Светланы, в "Олимпии" работает его бывшая супруга, с которой он периодически устраивал разборки. В тот раз хотел сжечь ее автомобиль. Под горячую руку хулигану попадали многие."Это был уже третий его визит в клуб, — уточняет собеседница РИА Новости. — После второго, в начале августа, директор обратился в полицию, но никаких мер, видимо, никто не принял".В СК возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Судебно-медицинская экспертиза показала, что Махов скончался от травм в состоянии алкогольного опьянения."Во время ссоры с незнакомым мужчиной охранник нанес ему множественные удары металлической трубой по телу и голове", — сухо прокомментировали ситуацию в областном управлении СК.Червякову грозило до 15 лет лишения свободы, однако на период следствия его оставили под подпиской о невыезде. Возможно, учли пожилой возраст и положительные характеристики — пенсионер всю жизнь проработал водителем, никогда не представлял никакой угрозы для окружающих. Иначе ему вряд ли доверили бы охрану детского лагеря."Со Светланой Павел Борисович живет уже 18 лет, — говорит знакомый семьи Игорь. — Ее внучка, потерявшая недавно на СВО отца, считает Червякова родным. А сейчас получается, что девочку лишили и папы, и дедушки".О Махове, напротив, отзываются как о вспыльчивом и агрессивном человеке. Он перебивался случайными заработками, злоупотреблял алкоголем. Возможно, принимал наркотики."Старший брат Махова умер от передозировки, - рассказывает РИА Новости бывший участковый района, майор милиции в отставке Виктор Тимофеев. - На иглу он подсадил и младшего. Оба таскали из родительского дома вещи, но отец не хотел, чтобы сыновей посадили, потому и не писал заявлений. Сам Андрей некоторое время был в "завязке", а потом, видимо, сорвался". Общественный резонансРасследование и судебное разбирательство длились полгода. На днях Балахнинский городской суд приговорил Червякова к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Причем прокурор требовал восемь лет, а адвокат просила судью переквалифицировать его действия на статью 114: "Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны". Этого не произошло."Защитник у нас был государственный, но я считаю, она сделала свою работу на отлично, — отмечает Светлана. — Конечно, мы не согласны с приговором и уже подали апелляцию".Суд также обязал его выплатить 500 тысяч рублей бывшей супруге Махова — та просила миллион. Павла Борисовича прямо из зала увезли в СИЗО.Общественники, депутаты Госдумы, известные адвокаты, блогеры, местные и федеральные СМИ возмущены: пенсионер рисковал жизнью, защищая детей и сотрудников клуба, а получил срок."У него не было цели убивать Махова, только остановить до приезда полиции, — подчеркивает Кормина. — Нас все поддерживают. И директор "Олимпии" полностью на нашей стороне — он уверен в оправданности действий Павла. Также нам предложили свои услуги некоторые крупные адвокатские конторы, а расследованием заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин".Бывший участковый Тимофеев также считает приговор слишком суровым. "Это было даже не превышение, а обычная самооборона, - говорит он. - Тем более Червяков защищал не только себя, но и в первую очередь детей. В такой ситуации у него попросту не оставалось выбора". Не исключено, что приговор пересмотрят, а уголовное дело вернут на доследование. Однако пока Павел Борисович остается за решеткой.
https://ria.ru/20241202/proisshestviya--1986408395.html
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происшествия, нижегородская область, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму

Родные Червякова, осужденного за поимку хулигана, надеются на пересмотр вердикта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Обезвредил разъяренного пьяного хулигана и заработал уголовное дело — так закончилась одна из смен для 70-летнего охранника детского лагеря в Нижегородской области Павла Червякова. По словам местных, нападавший уже не первый раз угрожал отдыхающим, однако обращение в полицию ничего не изменило. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах происшествия.

Кусок кирпича

Летом в загородном клубе "Олимпия" в селе Большое Козино Нижегородской области — детский лагерь. Утром 28 августа туда ворвался пьяный. Кинул камень в будку охранника и направился в сторону основного корпуса.
"Когда прилетел кирпич, Паша сразу позвонил на ресепшен, чтобы там закрыли дверь и никого не пускали, — восстанавливает ход событий в беседе с РИА Новости гражданская жена Червякова Светлана Кормина. — Но тот уже громил стойку администрации, угрожая всем вокруг".
Камеры видеонаблюдения запечатлели, как в помещении появляется мужчина с кирпичом в левой руке, активно жестикулирует, кричит, бросает в сотрудников подвернувшуюся под руку вазу с цветами, крушит принтер и монитор. За его спиной разбегаются перепуганные дети.
Дебош продолжается около минуты, после чего хулиган покидает помещение. Путь ему преграждает Червяков с металлической трубой в руках. Завязывается драка.
"Павел Борисыч, обороняясь, ударил пьяного несколько раз трубой по туловищу, — продолжает Светлана. — Дебошир скрылся, вызвали полицейских. Те прочесали территорию, никого не нашли. Обнаружили его случайно уже за воротами. Мертвого".
© Фото предоставлено Светланой КорминойСразу после инцидента давление у Червякова было более 200
Сразу после инцидента давление у Червякова было более 200 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото предоставлено Светланой Корминой
Сразу после инцидента давление у Червякова было более 200

Разные характеристики

Это был 40-летний Андрей Махов, тоже местный. По словам Светланы, в "Олимпии" работает его бывшая супруга, с которой он периодически устраивал разборки. В тот раз хотел сжечь ее автомобиль. Под горячую руку хулигану попадали многие.
"Это был уже третий его визит в клуб, — уточняет собеседница РИА Новости. — После второго, в начале августа, директор обратился в полицию, но никаких мер, видимо, никто не принял".
В СК возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Судебно-медицинская экспертиза показала, что Махов скончался от травм в состоянии алкогольного опьянения.
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"Во время ссоры с незнакомым мужчиной охранник нанес ему множественные удары металлической трубой по телу и голове", — сухо прокомментировали ситуацию в областном управлении СК.
Червякову грозило до 15 лет лишения свободы, однако на период следствия его оставили под подпиской о невыезде. Возможно, учли пожилой возраст и положительные характеристики — пенсионер всю жизнь проработал водителем, никогда не представлял никакой угрозы для окружающих. Иначе ему вряд ли доверили бы охрану детского лагеря.
"Со Светланой Павел Борисович живет уже 18 лет, — говорит знакомый семьи Игорь. — Ее внучка, потерявшая недавно на СВО отца, считает Червякова родным. А сейчас получается, что девочку лишили и папы, и дедушки".
О Махове, напротив, отзываются как о вспыльчивом и агрессивном человеке. Он перебивался случайными заработками, злоупотреблял алкоголем. Возможно, принимал наркотики.
"Старший брат Махова умер от передозировки, - рассказывает РИА Новости бывший участковый района, майор милиции в отставке Виктор Тимофеев. - На иглу он подсадил и младшего. Оба таскали из родительского дома вещи, но отец не хотел, чтобы сыновей посадили, потому и не писал заявлений. Сам Андрей некоторое время был в "завязке", а потом, видимо, сорвался".
© Фото предоставлено Светланой КорминойПавел Червяков
Павел Червяков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото предоставлено Светланой Корминой
Павел Червяков

Общественный резонанс

Расследование и судебное разбирательство длились полгода. На днях Балахнинский городской суд приговорил Червякова к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Причем прокурор требовал восемь лет, а адвокат просила судью переквалифицировать его действия на статью 114: "Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны". Этого не произошло.
"Защитник у нас был государственный, но я считаю, она сделала свою работу на отлично, — отмечает Светлана. — Конечно, мы не согласны с приговором и уже подали апелляцию".
Суд также обязал его выплатить 500 тысяч рублей бывшей супруге Махова — та просила миллион. Павла Борисовича прямо из зала увезли в СИЗО.
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Общественники, депутаты Госдумы, известные адвокаты, блогеры, местные и федеральные СМИ возмущены: пенсионер рисковал жизнью, защищая детей и сотрудников клуба, а получил срок.
"У него не было цели убивать Махова, только остановить до приезда полиции, — подчеркивает Кормина. — Нас все поддерживают. И директор "Олимпии" полностью на нашей стороне — он уверен в оправданности действий Павла. Также нам предложили свои услуги некоторые крупные адвокатские конторы, а расследованием заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин".
Бывший участковый Тимофеев также считает приговор слишком суровым. "Это было даже не превышение, а обычная самооборона, - говорит он. - Тем более Червяков защищал не только себя, но и в первую очередь детей. В такой ситуации у него попросту не оставалось выбора".
Не исключено, что приговор пересмотрят, а уголовное дело вернут на доследование. Однако пока Павел Борисович остается за решеткой.
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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