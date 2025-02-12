https://ria.ru/20250212/kriminal-1998634074.html

"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму

"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму - РИА Новости, 12.02.2025

"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму

Обезвредил разъяренного пьяного хулигана и заработал уголовное дело — так закончилась одна из смен для 70-летнего охранника детского лагеря в Нижегородской... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:00:00+03:00

2025-02-12T08:00:00+03:00

2025-02-12T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Обезвредил разъяренного пьяного хулигана и заработал уголовное дело — так закончилась одна из смен для 70-летнего охранника детского лагеря в Нижегородской области Павла Червякова. По словам местных, нападавший уже не первый раз угрожал отдыхающим, однако обращение в полицию ничего не изменило. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах происшествия.Кусок кирпичаЛетом в загородном клубе "Олимпия" в селе Большое Козино Нижегородской области — детский лагерь. Утром 28 августа туда ворвался пьяный. Кинул камень в будку охранника и направился в сторону основного корпуса."Когда прилетел кирпич, Паша сразу позвонил на ресепшен, чтобы там закрыли дверь и никого не пускали, — восстанавливает ход событий в беседе с РИА Новости гражданская жена Червякова Светлана Кормина. — Но тот уже громил стойку администрации, угрожая всем вокруг".Камеры видеонаблюдения запечатлели, как в помещении появляется мужчина с кирпичом в левой руке, активно жестикулирует, кричит, бросает в сотрудников подвернувшуюся под руку вазу с цветами, крушит принтер и монитор. За его спиной разбегаются перепуганные дети.Дебош продолжается около минуты, после чего хулиган покидает помещение. Путь ему преграждает Червяков с металлической трубой в руках. Завязывается драка."Павел Борисыч, обороняясь, ударил пьяного несколько раз трубой по туловищу, — продолжает Светлана. — Дебошир скрылся, вызвали полицейских. Те прочесали территорию, никого не нашли. Обнаружили его случайно уже за воротами. Мертвого".Разные характеристикиЭто был 40-летний Андрей Махов, тоже местный. По словам Светланы, в "Олимпии" работает его бывшая супруга, с которой он периодически устраивал разборки. В тот раз хотел сжечь ее автомобиль. Под горячую руку хулигану попадали многие."Это был уже третий его визит в клуб, — уточняет собеседница РИА Новости. — После второго, в начале августа, директор обратился в полицию, но никаких мер, видимо, никто не принял".В СК возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Судебно-медицинская экспертиза показала, что Махов скончался от травм в состоянии алкогольного опьянения."Во время ссоры с незнакомым мужчиной охранник нанес ему множественные удары металлической трубой по телу и голове", — сухо прокомментировали ситуацию в областном управлении СК.Червякову грозило до 15 лет лишения свободы, однако на период следствия его оставили под подпиской о невыезде. Возможно, учли пожилой возраст и положительные характеристики — пенсионер всю жизнь проработал водителем, никогда не представлял никакой угрозы для окружающих. Иначе ему вряд ли доверили бы охрану детского лагеря."Со Светланой Павел Борисович живет уже 18 лет, — говорит знакомый семьи Игорь. — Ее внучка, потерявшая недавно на СВО отца, считает Червякова родным. А сейчас получается, что девочку лишили и папы, и дедушки".О Махове, напротив, отзываются как о вспыльчивом и агрессивном человеке. Он перебивался случайными заработками, злоупотреблял алкоголем. Возможно, принимал наркотики."Старший брат Махова умер от передозировки, - рассказывает РИА Новости бывший участковый района, майор милиции в отставке Виктор Тимофеев. - На иглу он подсадил и младшего. Оба таскали из родительского дома вещи, но отец не хотел, чтобы сыновей посадили, потому и не писал заявлений. Сам Андрей некоторое время был в "завязке", а потом, видимо, сорвался". Общественный резонансРасследование и судебное разбирательство длились полгода. На днях Балахнинский городской суд приговорил Червякова к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Причем прокурор требовал восемь лет, а адвокат просила судью переквалифицировать его действия на статью 114: "Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны". Этого не произошло."Защитник у нас был государственный, но я считаю, она сделала свою работу на отлично, — отмечает Светлана. — Конечно, мы не согласны с приговором и уже подали апелляцию".Суд также обязал его выплатить 500 тысяч рублей бывшей супруге Махова — та просила миллион. Павла Борисовича прямо из зала увезли в СИЗО.Общественники, депутаты Госдумы, известные адвокаты, блогеры, местные и федеральные СМИ возмущены: пенсионер рисковал жизнью, защищая детей и сотрудников клуба, а получил срок."У него не было цели убивать Махова, только остановить до приезда полиции, — подчеркивает Кормина. — Нас все поддерживают. И директор "Олимпии" полностью на нашей стороне — он уверен в оправданности действий Павла. Также нам предложили свои услуги некоторые крупные адвокатские конторы, а расследованием заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин".Бывший участковый Тимофеев также считает приговор слишком суровым. "Это было даже не превышение, а обычная самооборона, - говорит он. - Тем более Червяков защищал не только себя, но и в первую очередь детей. В такой ситуации у него попросту не оставалось выбора". Не исключено, что приговор пересмотрят, а уголовное дело вернут на доследование. Однако пока Павел Борисович остается за решеткой.

https://ria.ru/20241202/proisshestviya--1986408395.html

https://ria.ru/20241121/kriminal-1984862219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, нижегородская область, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф