Рейтинг@Mail.ru
США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 12.02.2025 (обновлено: 13:59 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/kreml-1998838285.html
США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина
США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина - РИА Новости, 12.02.2025
США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина
США после возвращения американца Марка Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:12:00+03:00
2025-02-12T13:59:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
москва
политика
ближний восток
дональд трамп
марк фогель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445989_0:137:3137:1902_1920x0_80_0_0_34dfb0fba859baa5f6b7a383581dd4ff.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США после возвращения американца Марка Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Результатом контактов (России и США по линии ведомств. — Прим. ред.) стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию", — сказал он.Имя освобожденного в США россиянина станет известно, когда он вернется на Родину, уточнил Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что договоренности об освобождении граждан укрепляют доверие между странами, но вряд ли способны стать переломным моментом в отношениях.При этом он отказался комментировать предполагаемый обмен еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.Во вторник адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля США. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.Дело ФогеляАмериканца вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга Фогеля, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250212/fogel-1998769152.html
https://ria.ru/20250212/tramp-1998760624.html
https://ria.ru/20250212/tramp-1998753726.html
россия
сша
москва
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445989_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_b651a7383eb9cb1d7a12ee3afa2cf0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, москва, политика, ближний восток, дональд трамп, марк фогель, шереметьево (аэропорт)
Россия, США, Дмитрий Песков, Москва, Политика, Ближний Восток, Дональд Трамп, Марк Фогель, Шереметьево (аэропорт)
США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина

Песков: США освободят находящегося в заключении россиянина в обмен на Фогеля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США после возвращения американца Марка Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Результатом контактов (России и США по линии ведомств. — Прим. ред.) стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию", — сказал он.
Освобожденный из российской колонии американец Марк Фогель о великодушии Путина - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Освобожденный американец Фогель сделал заявление о Путине
Вчера, 08:39
Имя освобожденного в США россиянина станет известно, когда он вернется на Родину, уточнил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что договоренности об освобождении граждан укрепляют доверие между странами, но вряд ли способны стать переломным моментом в отношениях.
При этом он отказался комментировать предполагаемый обмен еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп заявил, что очень признателен Путину за освобождение Фогеля
Вчера, 06:47
Во вторник адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля США. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.

Дело Фогеля

Американца вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга Фогеля, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.

Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Рубио рассказал о планах Трампа в отношении осужденных в России американцев
Вчера, 04:33
 
РоссияСШАДмитрий ПесковМоскваПолитикаБлижний ВостокДональд ТрампМарк ФогельШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала