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США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина

США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина - РИА Новости, 12.02.2025

США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина

США после возвращения американца Марка Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:12:00+03:00

2025-02-12T13:12:00+03:00

2025-02-12T13:59:00+03:00

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марк фогель

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. США после возвращения американца Марка Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Результатом контактов (России и США по линии ведомств. — Прим. ред.) стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию", — сказал он.Имя освобожденного в США россиянина станет известно, когда он вернется на Родину, уточнил Песков.Пресс-секретарь президента добавил, что договоренности об освобождении граждан укрепляют доверие между странами, но вряд ли способны стать переломным моментом в отношениях.При этом он отказался комментировать предполагаемый обмен еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.Во вторник адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля США. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.Дело ФогеляАмериканца вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга Фогеля, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

https://ria.ru/20250212/fogel-1998769152.html

https://ria.ru/20250212/tramp-1998760624.html

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россия, сша, дмитрий песков, москва, политика, ближний восток, дональд трамп, марк фогель, шереметьево (аэропорт)