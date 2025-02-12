https://ria.ru/20250212/kreml-1998838055.html
В Кремле назвали желание Армении вступить в ЕС ее суверенным правом
В Кремле назвали желание Армении вступить в ЕС ее суверенным правом - РИА Новости, 12.02.2025
В Кремле назвали желание Армении вступить в ЕС ее суверенным правом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал желание Армении вступить в ЕС суверенным правом Еревана. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:11:00+03:00
2025-02-12T13:11:00+03:00
2025-02-12T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал желание Армении вступить в ЕС суверенным правом Еревана. В среду парламент Армении среду принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий. "Это суверенное право Армении. Конечно же, нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы. Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены, так сказать, в длинную очередь... очередь, которая измеряется десятилетиями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о принятии парламентом Армении в первом чтении законопроекта о процессе вступления в ЕС.
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армения, россия, ереван, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Армения, Россия, Ереван, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле назвали желание Армении вступить в ЕС ее суверенным правом
Песков назвал желание Армении вступить в ЕС суверенным правом Еревана
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал желание Армении вступить в ЕС суверенным правом Еревана.
В среду парламент Армении среду принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий.
"Это суверенное право Армении. Конечно же, нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы. Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены, так сказать, в длинную очередь... очередь, которая измеряется десятилетиями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о принятии парламентом Армении в первом чтении законопроекта о процессе вступления в ЕС.