https://ria.ru/20250212/kreml-1998838055.html

В Кремле назвали желание Армении вступить в ЕС ее суверенным правом

В Кремле назвали желание Армении вступить в ЕС ее суверенным правом - РИА Новости, 12.02.2025

В Кремле назвали желание Армении вступить в ЕС ее суверенным правом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал желание Армении вступить в ЕС суверенным правом Еревана. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:11:00+03:00

2025-02-12T13:11:00+03:00

2025-02-12T13:12:00+03:00

армения

россия

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дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал желание Армении вступить в ЕС суверенным правом Еревана. В среду парламент Армении среду принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий. "Это суверенное право Армении. Конечно же, нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы. Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены, так сказать, в длинную очередь... очередь, которая измеряется десятилетиями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о принятии парламентом Армении в первом чтении законопроекта о процессе вступления в ЕС.

https://ria.ru/20250210/kopyrkin-1998371600.html

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армения, россия, ереван, дмитрий песков, евросоюз, в мире