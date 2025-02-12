https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998771995.html

В Красноярске загорелся фитнес-центр

В Красноярске загорелся фитнес-центр - РИА Новости, 12.02.2025

В Красноярске загорелся фитнес-центр

Фитнес-центр загорелся на площади 80 "квадратов" в Красноярске, 180 человек эвакуированы, возгорание полностью ликвидировано, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:06:00+03:00

2025-02-12T09:06:00+03:00

2025-02-12T12:05:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Фитнес-центр загорелся на площади 80 "квадратов" в Красноярске, 180 человек эвакуированы, возгорание полностью ликвидировано, сообщает краевой главк МЧС. "В 9.40 (5.40 мск) поступило сообщение о пожаре в Красноярске по улице Алексеева. По предварительным данным, загорелось помещение в фитнес-центре. Площадь составляет 80 квадратных метров… Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что пожар ликвидирован, из здания самостоятельно вышли 180 человек. На месте работали 41 человек и 12 единиц техники.

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происшествия, коммерческая недвижимость, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)