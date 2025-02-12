https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998771615.html

В Красноярске маршрутка влетела в электроопору

В Красноярске маршрутка влетела в электроопору - РИА Новости, 12.02.2025

В Красноярске маршрутка влетела в электроопору

Рейсовый автобус влетел электроопору в Красноярске после того, как в него при перестроении врезалась иномарка, семь человек пострадали, сообщает краевой главк... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:03:00+03:00

2025-02-12T09:03:00+03:00

2025-02-12T09:04:00+03:00

происшествия

авто

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Рейсовый автобус влетел электроопору в Красноярске после того, как в него при перестроении врезалась иномарка, семь человек пострадали, сообщает краевой главк МВД. "По предварительной информации, сегодня утром на улице Шахтеров 19-летний водитель автомобиля KIA при перестроении допустил столкновение с автобусом № 88, после чего маршрутка совершила наезд на опору электроосвещения", - говорится в сообщении. За медпомощью, по данным ведомства, обратились семь пассажиров автобуса. Полиция также установила, что водитель иномарки имеет водительский стаж полгода.

https://ria.ru/20241121/dtp-1985081264.html

красноярск

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происшествия, авто, красноярск