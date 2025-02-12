https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998771615.html
В Красноярске маршрутка влетела в электроопору
В Красноярске маршрутка влетела в электроопору - РИА Новости, 12.02.2025
В Красноярске маршрутка влетела в электроопору
Рейсовый автобус влетел электроопору в Красноярске после того, как в него при перестроении врезалась иномарка, семь человек пострадали, сообщает краевой главк... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:03:00+03:00
2025-02-12T09:03:00+03:00
2025-02-12T09:04:00+03:00
происшествия
авто
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КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Рейсовый автобус влетел электроопору в Красноярске после того, как в него при перестроении врезалась иномарка, семь человек пострадали, сообщает краевой главк МВД. "По предварительной информации, сегодня утром на улице Шахтеров 19-летний водитель автомобиля KIA при перестроении допустил столкновение с автобусом № 88, после чего маршрутка совершила наезд на опору электроосвещения", - говорится в сообщении. За медпомощью, по данным ведомства, обратились семь пассажиров автобуса. Полиция также установила, что водитель иномарки имеет водительский стаж полгода.
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происшествия, авто, красноярск
Происшествия, Авто, Красноярск
В Красноярске маршрутка влетела в электроопору
В Красноярске маршрутка влетела в электроопору, семь человек пострадали
КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Рейсовый автобус влетел электроопору в Красноярске после того, как в него при перестроении врезалась иномарка, семь человек пострадали, сообщает краевой главк МВД.
"По предварительной информации, сегодня утром на улице Шахтеров 19-летний водитель автомобиля KIA при перестроении допустил столкновение с автобусом № 88, после чего маршрутка совершила наезд на опору электроосвещения", - говорится в сообщении.
За медпомощью, по данным ведомства, обратились семь пассажиров автобуса. Полиция также установила, что водитель иномарки имеет водительский стаж полгода.