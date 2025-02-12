https://ria.ru/20250212/krasnodar-1998960338.html

Задержанному в Краснодаре летчику продлили арест по делу о госизмене

Задержанному в Краснодаре летчику продлили арест по делу о госизмене - РИА Новости, 12.02.2025

Задержанному в Краснодаре летчику продлили арест по делу о госизмене

Командиру воздушного судна гражданской авиации, задержанному в Краснодаре по подозрению в государственной измене, продлили арест на два месяца – до 16 апреля,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:32:00+03:00

2025-02-12T20:32:00+03:00

2025-02-12T20:32:00+03:00

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КРАСНОДАР, 12 фев – РИА Новости. Командиру воздушного судна гражданской авиации, задержанному в Краснодаре по подозрению в государственной измене, продлили арест на два месяца – до 16 апреля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет. В конце января суд арестовал командира судна до 16 февраля 2025 года. "Летчику продлили (арест – ред.) до 16 апреля", - сказал собеседник агентства.

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происшествия, космос - риа наука, краснодар, россия, вооруженные силы украины