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Задержанному в Краснодаре летчику продлили арест по делу о госизмене
Задержанному в Краснодаре летчику продлили арест по делу о госизмене - РИА Новости, 12.02.2025
Задержанному в Краснодаре летчику продлили арест по делу о госизмене
Командиру воздушного судна гражданской авиации, задержанному в Краснодаре по подозрению в государственной измене, продлили арест на два месяца – до 16 апреля,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:32:00+03:00
2025-02-12T20:32:00+03:00
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КРАСНОДАР, 12 фев – РИА Новости. Командиру воздушного судна гражданской авиации, задержанному в Краснодаре по подозрению в государственной измене, продлили арест на два месяца – до 16 апреля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет. В конце января суд арестовал командира судна до 16 февраля 2025 года. "Летчику продлили (арест – ред.) до 16 апреля", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, космос - риа наука, краснодар, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Космос - РИА Наука, Краснодар, Россия, Вооруженные силы Украины
Задержанному в Краснодаре летчику продлили арест по делу о госизмене
Задержанному в Краснодаре командиру воздушного судна продлили арест до 16 апреля
КРАСНОДАР, 12 фев – РИА Новости. Командиру воздушного судна гражданской авиации, задержанному в Краснодаре по подозрению в государственной измене, продлили арест на два месяца – до 16 апреля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее УФСБ России по Кубани сообщило, что силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет-сервис обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет.
В конце января суд арестовал командира судна до 16 февраля 2025 года.
"Летчику продлили (арест – ред.) до 16 апреля", - сказал собеседник агентства.