В ЕС считают, что выборы в Косово прошли мирно и демократично
Глава дипломатии ЕС Каллас: выборы в Косово прошли мирно и демократично
© AP Photo / Darko VojinovicИзбирательный участок во время выборов в парламент Косово
© AP Photo / Darko Vojinovic
Избирательный участок во время выборов в парламент Косово. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. ЕС считает, что парламентские выборы в Косово прошли мирно и демократично, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.
"Согласно предварительным выводам, выборы прошли мирно и в конкурентной атмосфере при участии всех общин в соответствии с новым законом о выборах. Кампания прошла ярко. Весь процесс продемонстрировал устойчивость и приверженность демократическим принципам", - говорится в заявлении.
В ЕС напомнили, что за ходом выборов на разных этапах следят наблюдатели от Евросоюза.
Данные по итогам голосования не обновляются на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Приштине с вечера понедельника, до тех пор было подсчитано 99,17% голосов. По этим данным крупнейшая партия нацменьшинства "Сербский список" получает 4,43%, но, как партия нацменьшинства, не должен преодолевать 5% ценз, 10 мест в косовском "парламенте", распределяются между сербскими партиями по итогам выборов.
Замглавы "Сербского списка" Драгиша Милович ранее заявил журналистам, что "происходит что-то странное" с подсчетом голосов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что крупнейшая партия косовских сербов получила все 10 мандатов из отведенных для сербского нацменьшинства в 120-местном "парламенте" Косово. Глава МИД Сербии Марко Джурич затем указал, что результат "Сербского списка" поможет бороться за права сербов в крае демократическими средствами.
"Премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти ранее заявил о победе на прошедших 9 февраля выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства". По данным избиркома с 99,17% участков, его "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 40,83% голосов избирателей, что дает ему приблизительно 47 мандатов из 120 в парламенте. Для большинства в 61 мандат Курти может не хватить десятка голосов несербских нацменьшинств, с которыми он был в коалиции после выборов 2021 года.