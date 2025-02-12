Корабль, который заберет с МКС астронавтов НАСА, полетит туда 12 марта
Crew Dragon стартует к МКС 12 марта, он заберет астронавтов НАСА и Горбунова
© Фото : РоскосмосМКС
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через несколько дней, заявили в НАСА.
"Запуск Crew-10 сейчас запланирован на среду, 12 марта, ожидает готовность миссии и завершение процесса сертификации агентством готовности к полету. Миссия Crew-9 планируется к возвращению на Землю после нескольких дней передачи дел с прибывшим экипажем экспедиции Crew-10", - указано в сообщении.
В НАСА указали, что на Землю вернутся российский космонавт Александр Горбунов, а также американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Последние двое застряли на МКС с июня 2024 года.
Ранее НАСА сообщало, что космический корабль миссиии Crew-10, который должен забрать астронавтов с орбиты, отправится на МКС в марте 2025 года.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
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