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Корабль, который заберет с МКС астронавтов НАСА, полетит туда 12 марта - РИА Новости, 12.02.2025
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Наука
 
01:42 12.02.2025 (обновлено: 01:55 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/kosmos-1998745960.html
Корабль, который заберет с МКС астронавтов НАСА, полетит туда 12 марта
Корабль, который заберет с МКС астронавтов НАСА, полетит туда 12 марта - РИА Новости, 12.02.2025
Корабль, который заберет с МКС астронавтов НАСА, полетит туда 12 марта
Космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T01:42:00+03:00
2025-02-12T01:55:00+03:00
космос - риа наука
наса
земля
барри уилмор
spacex
ник хейг
илон маск
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через несколько дней, заявили в НАСА."Запуск Crew-10 сейчас запланирован на среду, 12 марта, ожидает готовность миссии и завершение процесса сертификации агентством готовности к полету. Миссия Crew-9 планируется к возвращению на Землю после нескольких дней передачи дел с прибывшим экипажем экспедиции Crew-10", - указано в сообщении.В НАСА указали, что на Землю вернутся российский космонавт Александр Горбунов, а также американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Последние двое застряли на МКС с июня 2024 года.Ранее НАСА сообщало, что космический корабль миссиии Crew-10, который должен забрать астронавтов с орбиты, отправится на МКС в марте 2025 года.Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html
https://ria.ru/20241228/mks-1991824212.html
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космос - риа наука, наса, земля, барри уилмор, spacex, ник хейг, илон маск
Космос - РИА Наука, НАСА, Земля, Барри Уилмор, SpaceX, Ник Хейг, Илон Маск, Наука
Корабль, который заберет с МКС астронавтов НАСА, полетит туда 12 марта

Crew Dragon стартует к МКС 12 марта, он заберет астронавтов НАСА и Горбунова

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через несколько дней, заявили в НАСА.
"Запуск Crew-10 сейчас запланирован на среду, 12 марта, ожидает готовность миссии и завершение процесса сертификации агентством готовности к полету. Миссия Crew-9 планируется к возвращению на Землю после нескольких дней передачи дел с прибывшим экипажем экспедиции Crew-10", - указано в сообщении.
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В НАСА указали, что на Землю вернутся российский космонавт Александр Горбунов, а также американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Последние двое застряли на МКС с июня 2024 года.
Ранее НАСА сообщало, что космический корабль миссиии Crew-10, который должен забрать астронавтов с орбиты, отправится на МКС в марте 2025 года.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
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НаукаКосмос - РИА НаукаНАСАЗемляБарри УилморSpaceXНик ХейгИлон Маск
 
 
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