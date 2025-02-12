https://ria.ru/20250212/kosmos-1998745960.html

Корабль, который заберет с МКС астронавтов НАСА, полетит туда 12 марта

Корабль, который заберет с МКС астронавтов НАСА, полетит туда 12 марта - РИА Новости, 12.02.2025

Корабль, который заберет с МКС астронавтов НАСА, полетит туда 12 марта

Космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T01:42:00+03:00

2025-02-12T01:42:00+03:00

2025-02-12T01:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через несколько дней, заявили в НАСА."Запуск Crew-10 сейчас запланирован на среду, 12 марта, ожидает готовность миссии и завершение процесса сертификации агентством готовности к полету. Миссия Crew-9 планируется к возвращению на Землю после нескольких дней передачи дел с прибывшим экипажем экспедиции Crew-10", - указано в сообщении.В НАСА указали, что на Землю вернутся российский космонавт Александр Горбунов, а также американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Последние двое застряли на МКС с июня 2024 года.Ранее НАСА сообщало, что космический корабль миссиии Crew-10, который должен забрать астронавтов с орбиты, отправится на МКС в марте 2025 года.Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.

https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html

https://ria.ru/20241228/mks-1991824212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, наса, земля, барри уилмор, spacex, ник хейг, илон маск