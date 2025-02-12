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В Северной Осетии руководитель оркестра ансамбля "Алан" умерла на сцене

В Северной Осетии руководитель оркестра ансамбля "Алан" умерла на сцене - РИА Новости, 12.02.2025

В Северной Осетии руководитель оркестра ансамбля "Алан" умерла на сцене

Во Владикавказе гармонистка государственного ансамбля "Алан" Эльза Датиева умерла на сцене во время концерта, заявил РИА Новости министр культуры Северной... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:25:00+03:00

2025-02-12T11:25:00+03:00

2025-02-12T14:47:00+03:00

культура

сослан фидаров

республика северная осетия - алания

музыка

владикавказ

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 12 фев — РИА Новости. Во Владикавказе гармонистка государственного ансамбля "Алан" Эльза Датиева умерла на сцене во время концерта, заявил РИА Новости министр культуры Северной Осетии Сослан Фидаров.Во вторник во Дворце молодежи во Владикавказе проходил совместный концерт ансамбля танца "Алан" и государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чеченской Республики "Нохчо"."Наш государственный ансамбль "Алан" ранее ездил в Чеченскую Республику. После этого чеченский ансамбль приехал к нам в Северную Осетию давать совместный концерт. Я как министр культуры, соответственно, был заранее приглашен и приехал на концерт. Первый танец был чеченский, второй — осетинский "Симд". Под конец второго танца нашей гармонистке Эльзе Датиевой стало плохо, она упала. Мы временно остановили концерт, рассчитывая на помощь медиков и возобновление концерта. Скорая помощь оперативно приехала, но, к сожалению, спасти артистку не удалось. Было принято решение завершить мероприятие", — рассказал он корреспонденту агентства.Эльза Датиева — народная артистка Северной Осетии, она посвятила ансамблю "Алан" более 45 лет. В последние годы она возглавляла его оркестр.

владикавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сослан фидаров, республика северная осетия - алания, музыка, владикавказ, происшествия