Китай обвинил Тайвань в заискивании перед США
Чжу Фэнлянь: заискивание Тайваня перед США вредит развитию острова
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Заискивание руководства Тайваня перед США на фоне планов Вашингтона ввести пошлины на ввоз полупроводников может лишь навредить промышленному развитию острова, заявила на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Президент США Дональд Трамп в конце января объявил о планах ввести пошлины на компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтические препараты иностранного производства, в частности те, которые производятся на Тайване. По его словам, пошлины будут стимулировать технологические компании производить чипы в США, а не на Тайване. В ответ руководство Демократической-прогрессивной партии Тайваня заявило, что предложит ответные меры для укрепления промышленного сотрудничества между Тайванем и США.
Советник Трампа заявил об ускорении поставок вооружения Тайваню
15 января, 03:13
"Политика односторонних действий и торговый протекционизм со стороны США в очередной раз доказывают, что Вашингтон всегда будет ставить американские интересы на первое место", - заявила Чжу Фэнлянь.
По ее словам, "факты неоднократно доказывали, что чем больше руководство Демократической-прогрессивной партии полагается на США, тем больший вред они наносят Тайваню".
"Так называемые ответные меры являются не чем иным, как "продажей Тайваня и заискиванием перед США", они лишь навредят основам промышленного развития Тайваня и принесут в жертву интересы и благополучие жителей острова", - указала она.
Ранее министр экономики Тайваня Го Чжихуэй заявил, что Тайбэй является одним из лучших торговых партнеров США, а возникшая ситуация с введением таможенных пошлин на тайваньские полупроводниковые изделия, вероятно, связана с недостаточно эффективной коммуникацией.
Тайвань закупит у США комплексы ПВО NASAMS
Вчера, 10:12
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.