https://ria.ru/20250212/kitaj-1998759494.html

Китай обвинил Тайвань в заискивании перед США

Китай обвинил Тайвань в заискивании перед США - РИА Новости, 12.02.2025

Китай обвинил Тайвань в заискивании перед США

Заискивание руководства Тайваня перед США на фоне планов Вашингтона ввести пошлины на ввоз полупроводников может лишь навредить промышленному развитию острова,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:26:00+03:00

2025-02-12T06:26:00+03:00

2025-02-12T06:26:00+03:00

в мире

тайвань

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китай

нэнси пелоси

дональд трамп

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ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Заискивание руководства Тайваня перед США на фоне планов Вашингтона ввести пошлины на ввоз полупроводников может лишь навредить промышленному развитию острова, заявила на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Президент США Дональд Трамп в конце января объявил о планах ввести пошлины на компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтические препараты иностранного производства, в частности те, которые производятся на Тайване. По его словам, пошлины будут стимулировать технологические компании производить чипы в США, а не на Тайване. В ответ руководство Демократической-прогрессивной партии Тайваня заявило, что предложит ответные меры для укрепления промышленного сотрудничества между Тайванем и США. "Политика односторонних действий и торговый протекционизм со стороны США в очередной раз доказывают, что Вашингтон всегда будет ставить американские интересы на первое место", - заявила Чжу Фэнлянь. По ее словам, "факты неоднократно доказывали, что чем больше руководство Демократической-прогрессивной партии полагается на США, тем больший вред они наносят Тайваню". "Так называемые ответные меры являются не чем иным, как "продажей Тайваня и заискиванием перед США", они лишь навредят основам промышленного развития Тайваня и принесут в жертву интересы и благополучие жителей острова", - указала она. Ранее министр экономики Тайваня Го Чжихуэй заявил, что Тайбэй является одним из лучших торговых партнеров США, а возникшая ситуация с введением таможенных пошлин на тайваньские полупроводниковые изделия, вероятно, связана с недостаточно эффективной коммуникацией. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20250115/ssha-1993756240.html

https://ria.ru/20250211/tajvan-1998553267.html

https://ria.ru/20250118/tayvan-1994352358.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, дональд трамп