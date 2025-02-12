https://ria.ru/20250212/kitaj-1998755821.html

В Китае прокомментировали проход кораблей США через Тайваньский пролив

В Китае прокомментировали проход кораблей США через Тайваньский пролив - РИА Новости, 12.02.2025

В Китае прокомментировали проход кораблей США через Тайваньский пролив

Проход кораблей США через Тайваньский пролив увеличивает риски безопасности, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:13:00+03:00

2025-02-12T05:13:00+03:00

2025-02-12T05:13:00+03:00

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ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Проход кораблей США через Тайваньский пролив увеличивает риски безопасности, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си. Ли Си сообщил, что с 10 по 12 февраля американский эсминец USS Johnson и исследовательское судно USNS Bowditch прошли через Тайваньский пролив. "Действия США посылают ложный сигнал и увеличивают риски в области безопасности. Войска зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности, решительно защищают государственный суверенитет, безопасность, а также мир и стабильность в регионе", - заявил Ли Си, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat. Он добавил, что Восточная зона боевого командования НОАК Китая организовала военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения и сопровождения американских кораблей на протяжении всего их прохода через Тайваньский пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html

https://ria.ru/20241021/kitaj-1979083460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, wechat