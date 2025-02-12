В Китае прокомментировали проход кораблей США через Тайваньский пролив
Ли Си: проход кораблей США через Тайваньский пролив увеличивает риски
© Фото : U.S. 7th FleetРакетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
© Фото : U.S. 7th Fleet
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ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Проход кораблей США через Тайваньский пролив увеличивает риски безопасности, заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си.
Ли Си сообщил, что с 10 по 12 февраля американский эсминец USS Johnson и исследовательское судно USNS Bowditch прошли через Тайваньский пролив.
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"Действия США посылают ложный сигнал и увеличивают риски в области безопасности. Войска зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности, решительно защищают государственный суверенитет, безопасность, а также мир и стабильность в регионе", - заявил Ли Си, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Он добавил, что Восточная зона боевого командования НОАК Китая организовала военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения и сопровождения американских кораблей на протяжении всего их прохода через Тайваньский пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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