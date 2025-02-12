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В Киеве прокомментировали слова главы Пентагона о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 12.02.2025
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19:52 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/kiev-1998954981.html
В Киеве прокомментировали слова главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
В Киеве прокомментировали слова главы Пентагона о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 12.02.2025
В Киеве прокомментировали слова главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
В Киеве недовольны заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T19:52:00+03:00
2025-02-12T19:52:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Киеве недовольны заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта, хотят больше сотрудничать с Европой в сфере безопасности, пишет в среду газета Financial Times. Ранее Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. "Его (Хегсета - ред.) слова были встречены с недовольством и разочарованием в Киеве", - говорится в публикации. Украинские чиновники также заявили газете, что будут работать над альтернативными договоренностями в сфере безопасности с союзниками в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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в мире, украина, сша, европа, пит хегсет, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Европа, Пит Хегсет, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
В Киеве прокомментировали слова главы Пентагона о членстве Украины в НАТО

FT: в Киеве недовольны заявлениями главы Пентагона о членстве Украины в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Киеве недовольны заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта, хотят больше сотрудничать с Европой в сфере безопасности, пишет в среду газета Financial Times.
Ранее Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска.
"Его (Хегсета - ред.) слова были встречены с недовольством и разочарованием в Киеве", - говорится в публикации.
Украинские чиновники также заявили газете, что будут работать над альтернативными договоренностями в сфере безопасности с союзниками в Европе.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах
11 февраля, 15:34
 
В миреУкраинаСШАЕвропаПит ХегсетВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны США
 
 
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