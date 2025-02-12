https://ria.ru/20250212/kiev-1998954981.html

В Киеве прокомментировали слова главы Пентагона о членстве Украины в НАТО

В Киеве прокомментировали слова главы Пентагона о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 12.02.2025

В Киеве прокомментировали слова главы Пентагона о членстве Украины в НАТО

В Киеве недовольны заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T19:52:00+03:00

2025-02-12T19:52:00+03:00

2025-02-12T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Киеве недовольны заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта, хотят больше сотрудничать с Европой в сфере безопасности, пишет в среду газета Financial Times. Ранее Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. "Его (Хегсета - ред.) слова были встречены с недовольством и разочарованием в Киеве", - говорится в публикации. Украинские чиновники также заявили газете, что будут работать над альтернативными договоренностями в сфере безопасности с союзниками в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998649571.html

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в мире, украина, сша, европа, пит хегсет, владимир путин, нато, министерство обороны сша