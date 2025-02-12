https://ria.ru/20250212/kiev-1998766314.html

Некоторые районы Киева остались без света после взрывов

Некоторые районы Киева остались без света после взрывов - РИА Новости, 12.02.2025

Некоторые районы Киева остались без света после взрывов

В Киеве после взрывов пропал свет в нескольких районах города, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:18:00+03:00

2025-02-12T08:18:00+03:00

2025-02-12T10:23:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Киеве после взрывов пропал свет в нескольких районах города, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В некоторых районах Киева отсутствует электричество", — говорится в публикации.Незадолго до этого, по данным телеканала, в украинской столице прогремела серия взрывов.При этом Киевская областная военная администрация утверждала, что объекты критической инфраструктуры не пострадали.Минувшей ночью в Киеве, Киевской области и нескольких других регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Как писали местные СМИ, взрывы также прогремели в Кривом Роге, Сумах, Николаеве, Лубнах, Обухове и Житомире.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998584832.html

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998210005.html

https://ria.ru/20250209/gaz-1998307443.html

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