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В Госдуме прокомментировали слова министра обороны США о границах Украины

В Госдуме прокомментировали слова министра обороны США о границах Украины - РИА Новости, 12.02.2025

В Госдуме прокомментировали слова министра обороны США о границах Украины

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал прозрением слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T22:46:00+03:00

2025-02-12T22:46:00+03:00

2025-02-12T22:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал прозрением слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам до 2014 года. Ранее Хегсет на заседании контактной группы по Украине заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента. "Прозрение рано или поздно наступает и это надо приветствовать. К кому-то оно приходит раньше, к кому-то запаздывает, а к кому-то вообще не доходит", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, мало прозреть, как Хегсет на заседании контактной группы, важно еще убрать зашоренность и агрессивные устремления у европейцев-партнеров по НАТО в стремлении "воевать до последнего украинца". "Причем, лучше раньше, чем их критически убедит сила русского оружия", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

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