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США при Трампе не будут поощрять зависимость союзников, заявил Хегсет
США при Трампе не будут поощрять зависимость союзников, заявил Хегсет - РИА Новости, 12.02.2025
США при Трампе не будут поощрять зависимость союзников, заявил Хегсет
Администрация президента США Дональда Трампа не будет мириться с несбалансированными отношениями с союзниками, которые создают одностороннюю зависимость, заявил РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:19:00+03:00
2025-02-12T17:19:00+03:00
2025-02-12T18:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не будет мириться с несбалансированными отношениями с союзниками, которые создают одностороннюю зависимость, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет. "Соединённые Штаты больше не будут терпеть несбалансированные отношения, которые поощряют зависимость," — отметил Хегсет, выступая на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. Он призвал союзников США активнее участвовать в обеспечении безопасности Европы. "Мы призываем ваши страны и граждан удвоить усилия и подтвердить свою приверженность не только сиюминутным потребностям Украины в сфере безопасности, но и долгосрочным целям Европы в области обороны и сдерживания, а также укреплению нашего трансатлантического альянса," — подчеркнул шеф Пентагона.
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в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша, украина
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Украина
США при Трампе не будут поощрять зависимость союзников, заявил Хегсет
Шеф Пентагона Хегсет: новые власти не будут мириться с зависимостью союзников