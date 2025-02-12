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США при Трампе не будут поощрять зависимость союзников, заявил Хегсет - РИА Новости, 12.02.2025
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17:19 12.02.2025 (обновлено: 18:16 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/khegset-1998913208.html
США при Трампе не будут поощрять зависимость союзников, заявил Хегсет
США при Трампе не будут поощрять зависимость союзников, заявил Хегсет - РИА Новости, 12.02.2025
США при Трампе не будут поощрять зависимость союзников, заявил Хегсет
Администрация президента США Дональда Трампа не будет мириться с несбалансированными отношениями с союзниками, которые создают одностороннюю зависимость, заявил РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:19:00+03:00
2025-02-12T18:16:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не будет мириться с несбалансированными отношениями с союзниками, которые создают одностороннюю зависимость, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет. "Соединённые Штаты больше не будут терпеть несбалансированные отношения, которые поощряют зависимость," — отметил Хегсет, выступая на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. Он призвал союзников США активнее участвовать в обеспечении безопасности Европы. "Мы призываем ваши страны и граждан удвоить усилия и подтвердить свою приверженность не только сиюминутным потребностям Украины в сфере безопасности, но и долгосрочным целям Европы в области обороны и сдерживания, а также укреплению нашего трансатлантического альянса," — подчеркнул шеф Пентагона.
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в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша, украина
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Украина
США при Трампе не будут поощрять зависимость союзников, заявил Хегсет

Шеф Пентагона Хегсет: новые власти не будут мириться с зависимостью союзников

© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не будет мириться с несбалансированными отношениями с союзниками, которые создают одностороннюю зависимость, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет.
"Соединённые Штаты больше не будут терпеть несбалансированные отношения, которые поощряют зависимость," — отметил Хегсет, выступая на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины.
Он призвал союзников США активнее участвовать в обеспечении безопасности Европы.
"Мы призываем ваши страны и граждан удвоить усилия и подтвердить свою приверженность не только сиюминутным потребностям Украины в сфере безопасности, но и долгосрочным целям Европы в области обороны и сдерживания, а также укреплению нашего трансатлантического альянса," — подчеркнул шеф Пентагона.
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