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Песков выразил надежду, что Израиль и ХАМАС будут выполнять обязательства - РИА Новости, 12.02.2025
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13:19 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/khamas-1998841863.html
Песков выразил надежду, что Израиль и ХАМАС будут выполнять обязательства
Песков выразил надежду, что Израиль и ХАМАС будут выполнять обязательства - РИА Новости, 12.02.2025
Песков выразил надежду, что Израиль и ХАМАС будут выполнять обязательства
Россия рассчитывает, что Израиль и ХАМАС будут выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства, Москва следит за ситуацией, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:19:00+03:00
2025-02-12T13:19:00+03:00
в мире
россия
израиль
москва
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Израиль и ХАМАС будут выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства, Москва следит за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Следим (за ситуацией - ред.), безусловно. И мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, и что люди будут отпущены", - сказал Песков журналистам. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено.
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в мире, россия, израиль, москва, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Израиль, Москва, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Песков выразил надежду, что Израиль и ХАМАС будут выполнять обязательства

Песков: Россия рассчитывает, что Израиль и ХАМАС будут выполнять обязательства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Израиль и ХАМАС будут выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства, Москва следит за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Следим (за ситуацией - ред.), безусловно. И мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, и что люди будут отпущены", - сказал Песков журналистам.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом
11 февраля, 22:43
 
В миреРоссияИзраильМоскваДмитрий ПесковБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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