https://ria.ru/20250212/khamas-1998841863.html

Песков выразил надежду, что Израиль и ХАМАС будут выполнять обязательства

Песков выразил надежду, что Израиль и ХАМАС будут выполнять обязательства - РИА Новости, 12.02.2025

Песков выразил надежду, что Израиль и ХАМАС будут выполнять обязательства

Россия рассчитывает, что Израиль и ХАМАС будут выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства, Москва следит за ситуацией, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:19:00+03:00

2025-02-12T13:19:00+03:00

2025-02-12T13:19:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Израиль и ХАМАС будут выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства, Москва следит за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Следим (за ситуацией - ред.), безусловно. И мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, и что люди будут отпущены", - сказал Песков журналистам. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено.

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