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Премьер Кении рассказал о прочных отношениях с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
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18:43 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/keniya-1998936189.html
Премьер Кении рассказал о прочных отношениях с Россией
Премьер Кении рассказал о прочных отношениях с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
Премьер Кении рассказал о прочных отношениях с Россией
У Кении очень прочные отношения с Россией, Найроби намерена продолжить тесно сотрудничать с Москвой, сообщил РИА Новости премьер и секретарь кабинета министров... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:43:00+03:00
2025-02-12T18:43:00+03:00
в мире
россия
кения
найроби (город)
африканский союз
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АДДИС-АБЕБА, 12 фев – РИА Новости. У Кении очень прочные отношения с Россией, Найроби намерена продолжить тесно сотрудничать с Москвой, сообщил РИА Новости премьер и секретарь кабинета министров по иностранным делам и делам диаспоры Мусалией Мудавади. "У нас очень прочные отношения с Москвой и Россией. Россия была одной из первых стран, признавших независимость Кении, и одной из первых стран, открывших представительство в Найроби. Мы намерены продолжать очень тесно сотрудничать с Россией", - сказал Мудавади. В среду в эфиопской столице Аддис-Абебе стартовала 46-я очередная сессия Исполнительного совета Африканского союза. Мероприятие проходит в штаб-квартире региональной межправительственной организации в среду и четверг под лозунгом "Правосудие для африканцев и лиц африканского происхождения через возмещение ущерба", во время сессии государства-члены Африканского союза проведут обзор и оценку своих достижений в рамках возмещения причинённого континенту ущерба политиками колониализма и апартеида, а также трансатлантической работорговлей.
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кения
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в мире, россия, кения, найроби (город), африканский союз
В мире, Россия, Кения, Найроби (город), Африканский союз
Премьер Кении рассказал о прочных отношениях с Россией

Премьер Мудавади: Кения продолжит тесно сотрудничать с Россией

© Fotolia / Natalia PushchinaНайроби, Кения
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Fotolia / Natalia Pushchina
Найроби, Кения. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 12 фев – РИА Новости. У Кении очень прочные отношения с Россией, Найроби намерена продолжить тесно сотрудничать с Москвой, сообщил РИА Новости премьер и секретарь кабинета министров по иностранным делам и делам диаспоры Мусалией Мудавади.
"У нас очень прочные отношения с Москвой и Россией. Россия была одной из первых стран, признавших независимость Кении, и одной из первых стран, открывших представительство в Найроби. Мы намерены продолжать очень тесно сотрудничать с Россией", - сказал Мудавади.
В среду в эфиопской столице Аддис-Абебе стартовала 46-я очередная сессия Исполнительного совета Африканского союза.
Мероприятие проходит в штаб-квартире региональной межправительственной организации в среду и четверг под лозунгом "Правосудие для африканцев и лиц африканского происхождения через возмещение ущерба", во время сессии государства-члены Африканского союза проведут обзор и оценку своих достижений в рамках возмещения причинённого континенту ущерба политиками колониализма и апартеида, а также трансатлантической работорговлей.
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