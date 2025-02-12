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Белый дом назвал Келлога неотъемлемой частью команды Трампа по Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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21:56 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/kellog-1998968757.html
Белый дом назвал Келлога неотъемлемой частью команды Трампа по Украине
Белый дом назвал Келлога неотъемлемой частью команды Трампа по Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Белый дом назвал Келлога неотъемлемой частью команды Трампа по Украине
Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог по-прежнему играет критическую роль в усилиях США по завершению конфликта на... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:56:00+03:00
2025-02-12T21:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог по-прежнему играет критическую роль в усилиях США по завершению конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "По генералу Киту Келлогу - он остается критической частью этой команды в этих усилиях (по завершению конфликта на Украине - ред.)", - сообщила она журналистам на брифинге. Левитт подчеркнула, что Келлог играет "огромную роль" в доведении переговоров до своей нынешней точки и по-прежнему остается важной частью администрации Трампа. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html
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в мире, украина, россия, сша, кит келлог, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Путин
Белый дом назвал Келлога неотъемлемой частью команды Трампа по Украине

Белый дом: Келлог по-прежнему играет критическую роль в усилиях США по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог по-прежнему играет критическую роль в усилиях США по завершению конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"По генералу Киту Келлогу - он остается критической частью этой команды в этих усилиях (по завершению конфликта на Украине - ред.)", - сообщила она журналистам на брифинге.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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Левитт подчеркнула, что Келлог играет "огромную роль" в доведении переговоров до своей нынешней точки и по-прежнему остается важной частью администрации Трампа.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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В миреУкраинаРоссияСШАКит КеллогДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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