https://ria.ru/20250212/kellog-1998968757.html

Белый дом назвал Келлога неотъемлемой частью команды Трампа по Украине

Белый дом назвал Келлога неотъемлемой частью команды Трампа по Украине - РИА Новости, 12.02.2025

Белый дом назвал Келлога неотъемлемой частью команды Трампа по Украине

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог по-прежнему играет критическую роль в усилиях США по завершению конфликта на... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T21:56:00+03:00

2025-02-12T21:56:00+03:00

2025-02-12T21:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог по-прежнему играет критическую роль в усилиях США по завершению конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "По генералу Киту Келлогу - он остается критической частью этой команды в этих усилиях (по завершению конфликта на Украине - ред.)", - сообщила она журналистам на брифинге. Левитт подчеркнула, что Келлог играет "огромную роль" в доведении переговоров до своей нынешней точки и по-прежнему остается важной частью администрации Трампа. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996742985.html

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в мире, украина, россия, сша, кит келлог, дональд трамп, владимир путин