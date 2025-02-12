https://ria.ru/20250212/kartapolov-1998960652.html

Картаполов прокомментировал разговор Путина и Трампа

Картаполов прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025

Картаполов прокомментировал разговор Путина и Трампа

Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи российских войск в ходе специальной военной операции, но любой диалог - лучше, чем его... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:34:00+03:00

2025-02-12T20:34:00+03:00

2025-02-12T20:46:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

в мире

сша

владимир путин

дональд трамп

андрей картаполов

госдума рф

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи российских войск в ходе специальной военной операции, но любой диалог - лучше, чем его отсутствие, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он завершился недавно. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан."Любой диалог - лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции, это самый основной фактор, все остальное - прилагательные", - сказал Картаполов.

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россия, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф