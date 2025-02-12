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Картаполов прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:34 12.02.2025 (обновлено: 20:46 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/kartapolov-1998960652.html
Картаполов прокомментировал разговор Путина и Трампа
Картаполов прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
Картаполов прокомментировал разговор Путина и Трампа
Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи российских войск в ходе специальной военной операции, но любой диалог - лучше, чем его... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:34:00+03:00
2025-02-12T20:46:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир путин
дональд трамп
андрей картаполов
госдума рф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи российских войск в ходе специальной военной операции, но любой диалог - лучше, чем его отсутствие, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он завершился недавно. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан."Любой диалог - лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции, это самый основной фактор, все остальное - прилагательные", - сказал Картаполов.
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россия, в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы рф
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Картаполов прокомментировал разговор Путина и Трампа

Картаполов заявил, что диалог с США лучше, чем его отсутствие

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи российских войск в ходе специальной военной операции, но любой диалог - лучше, чем его отсутствие, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он завершился недавно. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.
"Любой диалог - лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции, это самый основной фактор, все остальное - прилагательные", - сказал Картаполов.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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Вчера, 20:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСШАВладимир ПутинДональд ТрампАндрей КартаполовГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
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