https://ria.ru/20250212/kane-1998861089.html

СМИ: Канье Уэст больше не сможет вести бизнес в США

СМИ: Канье Уэст больше не сможет вести бизнес в США - РИА Новости, 12.02.2025

СМИ: Канье Уэст больше не сможет вести бизнес в США

Американский рэпер Канье Уэст больше не сможет заниматься бизнесом в США из-за публикаций на его странице в соцсети X, чиновники окажут на него давление, заявил РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:35:00+03:00

2025-02-12T14:35:00+03:00

2025-02-12T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст больше не сможет заниматься бизнесом в США из-за публикаций на его странице в соцсети X, чиновники окажут на него давление, заявил американский предприниматель Дэниел Старр газете Sun. Как рассказал бизнесмен, его влиятельные знакомые из числа американских чиновников и предпринимателей солидарны в стремлении помешать Уэсту вести свой бизнес в США, а представители модных компаний, сотрудничающих с Канье, перестанут вести с ним дела. "С Канье покончено... Он просто не сможет вести дела в этой стране так, как раньше. За кулисами многое делается для того, чтобы этого добиться... Единственная возможность для него продолжить заниматься чем-либо связанным с модой - это вывести свой бизнес за рубеж (за границу США - ред.)... А давление со стороны правительства США сделает его деятельность практически невозможной", - приводит газета слова предпринимателя. По мнению Старра, администрация президента США Дональда Трампа не позволит, чтобы заявления Уэста сошли ему с рук, а компании, которые будут продолжать с ним сотрудничать, столкнутся с "последствиями". Ранее Уэста исключили из агентства по работе с талантами из-за его публикаций. На прошлой неделе в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.

https://ria.ru/20250208/uest-1998179342.html

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в мире, технологии, сша, канье уэст, дональд трамп, илон маск, sun