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Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами - РИА Новости, 12.02.2025
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Шоубиз
 
12:25 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/kane-1998825562.html
Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами
Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами - РИА Новости, 12.02.2025
Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами
Американского рэпера Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами из-за публикаций с "оскорбительными и ненавистническими" высказываниями, которые... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:25:00+03:00
2025-02-12T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американского рэпера Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами из-за публикаций с "оскорбительными и ненавистническими" высказываниями, которые ранее появились на его странице в соцсети Х, сообщает американское издание Variety. "Агентство талантов 33&amp;West, расположенное в Лос-Анджелесе, больше не представляет интересы Канье Уэста", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителя агентства. Согласно изданию, представитель объявил, что агентство "немедленно" прекращает сотрудничать с Уэстом из-за его "оскорбительных и ненавистнических" высказываний. На прошлой неделе в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.
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технологии, лос-анджелес, канье уэст, илон маск
Шоубиз, Технологии, Лос-Анджелес, Канье Уэст, Илон Маск
Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами

Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами из-за постов в X

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американского рэпера Канье Уэста исключили из агентства по работе с талантами из-за публикаций с "оскорбительными и ненавистническими" высказываниями, которые ранее появились на его странице в соцсети Х, сообщает американское издание Variety.
"Агентство талантов 33&West, расположенное в Лос-Анджелесе, больше не представляет интересы Канье Уэста", - говорится в публикации издания со ссылкой на представителя агентства.
Согласно изданию, представитель объявил, что агентство "немедленно" прекращает сотрудничать с Уэстом из-за его "оскорбительных и ненавистнических" высказываний.
На прошлой неделе в аккаунте рэпера в соцсети X с различной периодичностью стало появляться множество постов на разную тематику, в том числе в поддержку нацизма. При этом почти все они были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. Позже страница Уэста была удалена из соцсети - перед этим рэпер заявил, что уходит из X, и поблагодарил ее владельца Илона Маска за возможность высказаться.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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ШоубизТехнологииЛос-АнджелесКанье УэстИлон Маск
 
 
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