https://ria.ru/20250212/kanada-1998949264.html

Премьер Канады отверг идею о включении страны в состав США

Премьер Канады отверг идею о включении страны в состав США - РИА Новости, 12.02.2025

Премьер Канады отверг идею о включении страны в состав США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг идею о включении страны в состав США на правах 51-го штата, заявив, что такой сценарий невозможен. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T19:24:00+03:00

2025-02-12T19:24:00+03:00

2025-02-12T19:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг идею о включении страны в состав США на правах 51-го штата, заявив, что такой сценарий невозможен. "Этому не бывать никогда", — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о высказываниях президента США Дональда Трампа. По словам Трюдо, он серьезно относится к заявлениям Трампа, с которым проработал уже много лет. "Мы должны реагировать на них с должным вниманием. Канадцы вдохновляют своей сплоченностью и гордостью за страну. Они пересматривают планы, поддерживают местный бизнес, демонстрируя силу национального единства", — отметил он. Касаясь угроз Трампа в адрес суверенитета Канады и вопросов о будущем НАТО, Трюдо добавил: "НАТО остается самой успешной военной организацией в истории. Несмотря на сомнения, возникшие в первый срок Трампа, мы продолжаем укреплять оборону и взаимную защиту. Это доказывает важность альянса в условиях нестабильного мира." Он также подчеркнул, что Канада активно инвестирует в оборону, чтобы укрепить свои позиции и защитить суверенитет. "Мы не нуждаемся в подтверждении от других стран, что живем в великой стране. Мы и так это знаем", — заключил Трюдо.

https://ria.ru/20250211/tramp-1998520302.html

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