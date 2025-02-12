https://ria.ru/20250212/kabel-1998919325.html

В Финляндии рассказали, когда восстановят поврежденный кабель EstLink 2

В Финляндии рассказали, когда восстановят поврежденный кабель EstLink 2 - РИА Новости, 12.02.2025

В Финляндии рассказали, когда восстановят поврежденный кабель EstLink 2

Поврежденный в декабре 2024 года электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией восстановят в начале августа, сообщает в среду оператор кабеля - финская... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:48:00+03:00

2025-02-12T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Поврежденный в декабре 2024 года электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией восстановят в начале августа, сообщает в среду оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid. "Согласно текущему графику ремонта, соединение будет восстановлено в начале августа", - говорится в сообщении. На данный момент кабель готовят к ремонтным работам. По словам компании, в течение следующих нескольких недель поврежденный участок кабеля отрежут от линии электропередачи и поднимут для исследования повреждений и ремонта. Ранее экономическое издание Kauppalehti со ссылкой на представителя Fingrid Арто Пахкинена сообщало, что ремонт электрокабеля EstLink 2 обойдется более чем в 30 миллионов евро. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://ria.ru/20250207/finljandija-1997916398.html

https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html

https://ria.ru/20241228/kabel-1991876472.html

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в мире, россия, балтийское море, павел кузнецов, мария захарова, финляндия