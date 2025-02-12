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В Югре медсестру осудили за доведение коллеги до самоубийства - РИА Новости, 12.02.2025
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08:17 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/jugra-1998766013.html
В Югре медсестру осудили за доведение коллеги до самоубийства
В Югре медсестру осудили за доведение коллеги до самоубийства - РИА Новости, 12.02.2025
В Югре медсестру осудили за доведение коллеги до самоубийства
Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к трем годам условно бывшую старшую медсестру Сургутской клинической травматологической РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:17:00+03:00
2025-02-12T08:17:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к трем годам условно бывшую старшую медсестру Сургутской клинической травматологической больницы по делу о доведении коллеги до самоубийства, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. По данным следствия, с августа по октябрь 2021 года медсестра из-за личных неприязненных отношений систематически высказывала в адрес своей коллеги из отделения анестезиологии и реанимации различные угрозы. Из-за этого у потерпевшей развилась "депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству", после чего в ноябре 2021 года женщина покончила с собой. В октябре 2023 года Сургутский городской суд оправдал подсудимую из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, но в феврале судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение. "Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Здоровье - Общество, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре медсестру осудили за доведение коллеги до самоубийства

В Югре медсестра получила три года условно за доведение коллеги до самоубийства

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к трем годам условно бывшую старшую медсестру Сургутской клинической травматологической больницы по делу о доведении коллеги до самоубийства, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
По данным следствия, с августа по октябрь 2021 года медсестра из-за личных неприязненных отношений систематически высказывала в адрес своей коллеги из отделения анестезиологии и реанимации различные угрозы. Из-за этого у потерпевшей развилась "депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству", после чего в ноябре 2021 года женщина покончила с собой.
В октябре 2023 года Сургутский городской суд оправдал подсудимую из-за отсутствия в ее действиях состава преступления, но в феврале судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение.
"Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", - сказала собеседница агентства.
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