https://ria.ru/20250212/japonija-1998763677.html

В Японии эвакуировали 40 человек из отрезанных от дорог гостиниц

В Японии эвакуировали 40 человек из отрезанных от дорог гостиниц - РИА Новости, 12.02.2025

В Японии эвакуировали 40 человек из отрезанных от дорог гостиниц

Спасатели эвакуировали 40 человек из гостиниц с горячими источниками в японской префектуре Фукусима, отрезанными после схода лавин ранее на этой неделе,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T07:43:00+03:00

2025-02-12T07:43:00+03:00

2025-02-12T07:43:00+03:00

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ТОКИО, 12 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 40 человек из гостиниц с горячими источниками в японской префектуре Фукусима, отрезанными после схода лавин ранее на этой неделе, передает телеканал NHK. Люди были эвакуированы на вертолете и доставлены в город Фукусима, откуда на автобусах желающих перевезли на железнодорожный вокзал. В настоящее время в гостиницах остаются 22 человека, которые пока отказались от эвакуации. В гостиницах функционируют водоснабжение, газ, а также есть достаточной запас питания и воды. Утром понедельника в префектуре Фукусима в районе гостиниц с горячими источниками - Цутию-Онсэн - сошла снежная лавина. Погибших и пострадавших нет, но была заблокирована дорога, ведущая к гостиницам. В результате схода лавины около 160 человек - сотрудники гостиниц и постояльцы - оказались отрезаны от дорог и коммуникаций. Днем того же дня в регионе сошла вторая лавина. Утром среды специалисты начали осмотр склона горы, где сошла лавина, с помощью дронов для оценки начала работ для расчистки дороги.

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html

https://ria.ru/20250209/lavina-1998220322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фукусима (префектура), япония