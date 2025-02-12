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В Японии эвакуировали 40 человек из отрезанных от дорог гостиниц - РИА Новости, 12.02.2025
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07:43 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/japonija-1998763677.html
В Японии эвакуировали 40 человек из отрезанных от дорог гостиниц
В Японии эвакуировали 40 человек из отрезанных от дорог гостиниц - РИА Новости, 12.02.2025
В Японии эвакуировали 40 человек из отрезанных от дорог гостиниц
Спасатели эвакуировали 40 человек из гостиниц с горячими источниками в японской префектуре Фукусима, отрезанными после схода лавин ранее на этой неделе,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:43:00+03:00
2025-02-12T07:43:00+03:00
в мире
фукусима (префектура)
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ТОКИО, 12 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 40 человек из гостиниц с горячими источниками в японской префектуре Фукусима, отрезанными после схода лавин ранее на этой неделе, передает телеканал NHK. Люди были эвакуированы на вертолете и доставлены в город Фукусима, откуда на автобусах желающих перевезли на железнодорожный вокзал. В настоящее время в гостиницах остаются 22 человека, которые пока отказались от эвакуации. В гостиницах функционируют водоснабжение, газ, а также есть достаточной запас питания и воды. Утром понедельника в префектуре Фукусима в районе гостиниц с горячими источниками - Цутию-Онсэн - сошла снежная лавина. Погибших и пострадавших нет, но была заблокирована дорога, ведущая к гостиницам. В результате схода лавины около 160 человек - сотрудники гостиниц и постояльцы - оказались отрезаны от дорог и коммуникаций. Днем того же дня в регионе сошла вторая лавина. Утром среды специалисты начали осмотр склона горы, где сошла лавина, с помощью дронов для оценки начала работ для расчистки дороги.
https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html
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в мире, фукусима (префектура), япония
В мире, Фукусима (префектура), Япония
В Японии эвакуировали 40 человек из отрезанных от дорог гостиниц

В Японии эвакуировали 40 человек из отелей, отрезанных от дорог из-за лавин

CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, JapanЯпония
Япония - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, Japan
Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 12 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 40 человек из гостиниц с горячими источниками в японской префектуре Фукусима, отрезанными после схода лавин ранее на этой неделе, передает телеканал NHK.
Люди были эвакуированы на вертолете и доставлены в город Фукусима, откуда на автобусах желающих перевезли на железнодорожный вокзал.
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В настоящее время в гостиницах остаются 22 человека, которые пока отказались от эвакуации. В гостиницах функционируют водоснабжение, газ, а также есть достаточной запас питания и воды.
Утром понедельника в префектуре Фукусима в районе гостиниц с горячими источниками - Цутию-Онсэн - сошла снежная лавина. Погибших и пострадавших нет, но была заблокирована дорога, ведущая к гостиницам. В результате схода лавины около 160 человек - сотрудники гостиниц и постояльцы - оказались отрезаны от дорог и коммуникаций.
Днем того же дня в регионе сошла вторая лавина. Утром среды специалисты начали осмотр склона горы, где сошла лавина, с помощью дронов для оценки начала работ для расчистки дороги.
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