https://ria.ru/20250212/ithub-1998910939.html

Гладков рассказал об открытии колледжа IThub в Белгороде

Гладков рассказал об открытии колледжа IThub в Белгороде - РИА Новости, 12.02.2025

Гладков рассказал об открытии колледжа IThub в Белгороде

Колледж информационных и креативных технологий IThub, где с нового учебного года все желающие ребята смогут бесплатно обучаться современным IT- и креативным... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:08:00+03:00

2025-02-12T17:08:00+03:00

2025-02-12T17:08:00+03:00

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 фев – РИА Новости. Колледж информационных и креативных технологий IThub, где с нового учебного года все желающие ребята смогут бесплатно обучаться современным IT- и креативным профессиям, откроется в Белгороде в сентябре, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после подписания соответствующего соглашения. Соглашение о создании новой образовательной платформы в Белгороде подписали губернатор Вячеслав Гладков и гендиректор ООО "Образовательный ХАБ" Кристина Граль. В новом колледже будут готовить специалистов по бизнес-ориентированной методологии. "Мы делаем ещё один уверенный шаг в реализации уникального, не имеющего аналогов в России белгородского проекта по развитию непрерывного IT-образования… А с 1 сентября 2025 года откроется ещё одна образовательная платформа – частный колледж информационных и креативных технологий IThub. А это значит, что еще больше юных белгородцев получат перспективную и хорошо оплачиваемую специальность и станут успешными", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Он рассказал, что в регионе IT-технологии ребята изучают, начиная с детского сада, и на протяжении всех школьных лет. Кроме того, в регионе работает "Школа 21", которая готовит IT-специалистов. Выпускники колледжа смогут реализовать свои знания и компетенции на местных предприятиях, внести свой вклад в построение инновационной территории. Гладков подчеркнул, что всем выпускникам колледжа гарантировано трудоустройство в ведущих IT-компаниях региона. Ожидается, что уже с осени 2025 года в Белгороде будет открыто 125 мест для выпускников девятых и одиннадцатых классов общеобразовательных школ. Срок обучения составит 4 года. Колледж IThub – единственный российский частный колледж, который готовит специалистов по методологии бизнес-ориентированного обучения. Выпускает кадры по 6 направлениям: программирование и управление ИТ-продуктом, информационная безопасность и системное администрирование, дизайн, маркетинг и коммерция, разработка игр и кинопроизводство. На кафедрах колледжа IThub работают Индустриальные советы, состоящие из представителей лидирующих отраслевых компаний. В развитии колледжа участвуют более 100 ведущих компаний страны. Программы формируют практикующие специалисты-наставники, под руководством которых в диджитал-инкубаторах колледжа студенты создают IT-продукты на заказ, начиная карьеру в 18 лет.

https://ria.ru/20240816/shkoly-1966686400.html

https://ria.ru/20240911/forum-1972138804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгород, россия, вячеслав гладков