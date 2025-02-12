США могут рассмотреть вопрос поставок Турции истребителей F-35, пишут СМИ
Конгресс США может рассмотреть вопрос поставок Турции истребителей F-35
Самолет F-35. Архивное фото
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АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Конгресс США может рассмотреть вопрос поставок Турции истребителей F-35, ранее отмененных из-за покупки Анкарой российских систем С-400, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на доклад исследовательской службы конгресса.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
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"Исследовательская служба конгресса США (CRS) подготовила доклад о F-35. В докладе, в котором особое внимание уделяется Турции, подчеркивается, что Турция является одним из первых восьми международных партнеров программы F-35, таких как Великобритания и Канада",- пишет издание.
Газета уточняет, что решение о продаже F-16 вновь открыло дискуссию о том, сможет ли Турция купить F-35.
"Конгресс (США) может пересмотреть вопрос об участии Турции в программе", - говорится в приведенном изданием докладе.
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