https://ria.ru/20250212/iran-1998810176.html

Иран отказался от переговоров с США

Иран отказался от переговоров с США - РИА Новости, 12.02.2025

Иран отказался от переговоров с США

Иран не согласен вести переговоры с США, поскольку Вашингтон не понимает языка дипломатии и предлагает Тегерану коммуникацию с позиции силы, заявила в ходе... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:43:00+03:00

2025-02-12T11:43:00+03:00

2025-02-12T12:14:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 фев - РИА Новости. Иран не согласен вести переговоры с США, поскольку Вашингтон не понимает языка дипломатии и предлагает Тегерану коммуникацию с позиции силы, заявила в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться. В то же время он отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, и не исключил контактов с руководством страны."Переговоры - стратегия, которой Иран всегда придерживался... однако у переговоров есть свои условия. Переговоры с позиции силы нельзя назвать переговорами. Нельзя говорить о переговорах, когда речь идет о "максимальном давлении". Причина, по которой мы говорим этим переговорам "нет", (состоит в том, что - ред.) как раз другая сторона (имеются в виду США - ред.) не понимает языка переговоров", - приводит слова Мохаджерани агентство Mehr.Президент США 5 февраля заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно.В МИД Ирана назвали ложными заявления Вашингтона о стремлении Тегерана создать ядерное оружие, а агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти Ирана готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий между странами.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988054793.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп