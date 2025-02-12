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Россия ожидает, что в Иране начнут принимать карты "Мир", заявил посол - РИА Новости, 12.02.2025
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06:51 12.02.2025 (обновлено: 06:54 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/iran-1998760810.html
Россия ожидает, что в Иране начнут принимать карты "Мир", заявил посол
Россия ожидает, что в Иране начнут принимать карты "Мир", заявил посол - РИА Новости, 12.02.2025
Россия ожидает, что в Иране начнут принимать карты "Мир", заявил посол
Прием карт иранской платежной системы Shetab в России уже функционирует, Москва ожидает, что в обозримом будущем в Иране начнут принимать карты российской... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:51:00+03:00
2025-02-12T06:54:00+03:00
россия
иран
москва
алексей дедов
казем джалали
в мире
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ТЕГЕРАН, 12 фев - РИА Новости. Прием карт иранской платежной системы Shetab в России уже функционирует, Москва ожидает, что в обозримом будущем в Иране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. В начале февраля посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договоренности позволят решить большинство проблем во взаимных расчетах между Москвой и Тегераном. Он отметил, что в 2024 году Москва и Тегеран завершили первую часть процесса соединения платежных систем "Мир" и Shetab. Страны продолжат эту работу в текущем году, сказал журналистам Джалали. Он добавил, что между центральными банками России и Ирана были заключены практические соглашения, в том числе в сфере передачи банковской информации. "В России прием карт Shetab уже заработал. Что касается карт "Мир", то ожидаем, что в обозримом будущем их тоже начнут принимать в Иране", - сказал посол. Дедов не указал точные сроки реализации этого этапа интеграции банковских систем, однако отметил вероятность его осуществления летом текущего года.
https://ria.ru/20250204/posol-1997298067.html
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россия, иран, москва, алексей дедов, казем джалали, в мире
Россия, Иран, Москва, Алексей Дедов, Казем Джалали, В мире
Россия ожидает, что в Иране начнут принимать карты "Мир", заявил посол

Посол Дедов: прием карт иранской платежной системы Shetab в России уже работает

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 фев - РИА Новости. Прием карт иранской платежной системы Shetab в России уже функционирует, Москва ожидает, что в обозримом будущем в Иране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
В начале февраля посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договоренности позволят решить большинство проблем во взаимных расчетах между Москвой и Тегераном. Он отметил, что в 2024 году Москва и Тегеран завершили первую часть процесса соединения платежных систем "Мир" и Shetab. Страны продолжат эту работу в текущем году, сказал журналистам Джалали. Он добавил, что между центральными банками России и Ирана были заключены практические соглашения, в том числе в сфере передачи банковской информации.
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"В России прием карт Shetab уже заработал. Что касается карт "Мир", то ожидаем, что в обозримом будущем их тоже начнут принимать в Иране", - сказал посол.
Дедов не указал точные сроки реализации этого этапа интеграции банковских систем, однако отметил вероятность его осуществления летом текущего года.
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