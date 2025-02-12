https://ria.ru/20250212/iran-1998760810.html

Россия ожидает, что в Иране начнут принимать карты "Мир", заявил посол

Россия ожидает, что в Иране начнут принимать карты "Мир", заявил посол - РИА Новости, 12.02.2025

Россия ожидает, что в Иране начнут принимать карты "Мир", заявил посол

Прием карт иранской платежной системы Shetab в России уже функционирует, Москва ожидает, что в обозримом будущем в Иране начнут принимать карты российской... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:51:00+03:00

2025-02-12T06:51:00+03:00

2025-02-12T06:54:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 фев - РИА Новости. Прием карт иранской платежной системы Shetab в России уже функционирует, Москва ожидает, что в обозримом будущем в Иране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. В начале февраля посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договоренности позволят решить большинство проблем во взаимных расчетах между Москвой и Тегераном. Он отметил, что в 2024 году Москва и Тегеран завершили первую часть процесса соединения платежных систем "Мир" и Shetab. Страны продолжат эту работу в текущем году, сказал журналистам Джалали. Он добавил, что между центральными банками России и Ирана были заключены практические соглашения, в том числе в сфере передачи банковской информации. "В России прием карт Shetab уже заработал. Что касается карт "Мир", то ожидаем, что в обозримом будущем их тоже начнут принимать в Иране", - сказал посол. Дедов не указал точные сроки реализации этого этапа интеграции банковских систем, однако отметил вероятность его осуществления летом текущего года.

https://ria.ru/20250204/posol-1997298067.html

https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, москва, алексей дедов, казем джалали, в мире