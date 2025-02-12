Россия ожидает, что в Иране начнут принимать карты "Мир", заявил посол
Посол Дедов: прием карт иранской платежной системы Shetab в России уже работает
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 12 фев - РИА Новости. Прием карт иранской платежной системы Shetab в России уже функционирует, Москва ожидает, что в обозримом будущем в Иране начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
В начале февраля посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на то, что в 2025 году двусторонние банковские договоренности позволят решить большинство проблем во взаимных расчетах между Москвой и Тегераном. Он отметил, что в 2024 году Москва и Тегеран завершили первую часть процесса соединения платежных систем "Мир" и Shetab. Страны продолжат эту работу в текущем году, сказал журналистам Джалали. Он добавил, что между центральными банками России и Ирана были заключены практические соглашения, в том числе в сфере передачи банковской информации.
"В России прием карт Shetab уже заработал. Что касается карт "Мир", то ожидаем, что в обозримом будущем их тоже начнут принимать в Иране", - сказал посол.
Дедов не указал точные сроки реализации этого этапа интеграции банковских систем, однако отметил вероятность его осуществления летом текущего года.
Россиянам напомнили, в каких странах можно расплатиться картой "Мир"
24 ноября 2024, 07:06