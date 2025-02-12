https://ria.ru/20250212/iordanija-1998740184.html

Иордания выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа

Иордания выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа - РИА Новости, 12.02.2025

Иордания выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа

Иордания твёрдо выступает против перемещения палестинцев из сектора Газа, заявил король страны Абдалла II в своём аккаунте в социальной сети Х. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T00:13:00+03:00

2025-02-12T00:13:00+03:00

2025-02-12T00:13:00+03:00

в мире

сша

иордания

палестина

дональд трамп

абдалла ii

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Иордания твёрдо выступает против перемещения палестинцев из сектора Газа, заявил король страны Абдалла II в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "Завершил конструктивную встречу с президентом Трампом в Белом доме сегодня... Я повторил твёрдую позицию Иордании против перемещения палестинцев в Газе и на Западном берегу. Это единая арабская позиция. Восстановление Газы без перемещения палестинцев и принятие мер против внушающей ужас гуманитарной ситуации должны быть приоритетом для всех", - написал король. По его словам, достижение мира на основе создания двух государств является способом обеспечить региональную стабильность. "Я также подчеркнул важность работы по деэскалации на Западном берегу и недопущения ухудшения ситуации там, которое может иметь далеко идущие последствия для всего региона", - добавил он. Ранее палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над сектором. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей полуэксклава в другие страны.

https://ria.ru/20250206/liga-1997718644.html

https://ria.ru/20250127/iordanija-1995602753.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иордания, палестина, дональд трамп, абдалла ii, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году