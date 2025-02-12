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Иордания выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа - РИА Новости, 12.02.2025
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00:13 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/iordanija-1998740184.html
Иордания выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа
Иордания выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа - РИА Новости, 12.02.2025
Иордания выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа
Иордания твёрдо выступает против перемещения палестинцев из сектора Газа, заявил король страны Абдалла II в своём аккаунте в социальной сети Х. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T00:13:00+03:00
2025-02-12T00:13:00+03:00
в мире
сша
иордания
палестина
дональд трамп
абдалла ii
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Иордания твёрдо выступает против перемещения палестинцев из сектора Газа, заявил король страны Абдалла II в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "Завершил конструктивную встречу с президентом Трампом в Белом доме сегодня... Я повторил твёрдую позицию Иордании против перемещения палестинцев в Газе и на Западном берегу. Это единая арабская позиция. Восстановление Газы без перемещения палестинцев и принятие мер против внушающей ужас гуманитарной ситуации должны быть приоритетом для всех", - написал король. По его словам, достижение мира на основе создания двух государств является способом обеспечить региональную стабильность. "Я также подчеркнул важность работы по деэскалации на Западном берегу и недопущения ухудшения ситуации там, которое может иметь далеко идущие последствия для всего региона", - добавил он. Ранее палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над сектором. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей полуэксклава в другие страны.
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в мире, сша, иордания, палестина, дональд трамп, абдалла ii, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Иордания, Палестина, Дональд Трамп, Абдалла II, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Иордания выступила против перемещения палестинцев из сектора Газа

Король Иордании Абдалла II выступил против перемещения палестинцев из Газы

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Иордания твёрдо выступает против перемещения палестинцев из сектора Газа, заявил король страны Абдалла II в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
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"Завершил конструктивную встречу с президентом Трампом в Белом доме сегодня... Я повторил твёрдую позицию Иордании против перемещения палестинцев в Газе и на Западном берегу. Это единая арабская позиция. Восстановление Газы без перемещения палестинцев и принятие мер против внушающей ужас гуманитарной ситуации должны быть приоритетом для всех", - написал король.
По его словам, достижение мира на основе создания двух государств является способом обеспечить региональную стабильность.
"Я также подчеркнул важность работы по деэскалации на Западном берегу и недопущения ухудшения ситуации там, которое может иметь далеко идущие последствия для всего региона", - добавил он.
Ранее палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над сектором. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей полуэксклава в другие страны.
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