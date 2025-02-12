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Экс-директора воронежского интерната осудили условно за гибель подростка - РИА Новости, 12.02.2025
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17:42 12.02.2025 (обновлено: 18:05 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/internat-1998918324.html
Экс-директора воронежского интерната осудили условно за гибель подростка
Экс-директора воронежского интерната осудили условно за гибель подростка - РИА Новости, 12.02.2025
Экс-директора воронежского интерната осудили условно за гибель подростка
Бутурлиновский районный суд признал бывшего директора детского дома-интерната Николая Скользнева виновным в халатности, приведшей к смерти 16-летнего... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:42:00+03:00
2025-02-12T18:05:00+03:00
происшествия
воронежская область
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бутурлиновский районный суд признал бывшего директора детского дома-интерната Николая Скользнева виновным в халатности, приведшей к смерти 16-летнего воспитанника, и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета по Воронежской области.В декабре 2022 года в Бутурлиновском детском доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанник выпал из окна второго этажа и погиб на месте. Следствие установило, что происшествие стало результатом халатности директора учреждения, который не обеспечил надлежащий контроль за безопасностью детей."Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора БУ ВО "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении ведомства.Ведомство отмечает, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательственная база, включающая показания сотрудников учреждения, результаты судебно-медицинских экспертиз и протоколы следственных действий. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.Ранее сотрудники этого интерната уже становились фигурантами уголовного дела. Осенью 2022 года в соцсетях появились фотографии, на которых воспитанники этого же учреждения были привязаны к кроватям тряпками. В результате проверки было возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего инструктора по труду и его 40-летней супруги-воспитателя, работавших в интернате. По версии следствия, в 2021-2022 годах к одному из воспитанников применяли физическую силу. Они привязывали его за руки и ноги к кровати без матраса и постельных принадлежностей и снимали на камеру телефона. Их обвинили в жестоком обращении с несовершеннолетними и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Супруги свою вину не признали и были освобождены от должностей.
https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998795906.html
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происшествия, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-директора воронежского интерната осудили условно за гибель подростка

Экс-директор воронежского интерната получил два года условно за гибель подростка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бутурлиновский районный суд признал бывшего директора детского дома-интерната Николая Скользнева виновным в халатности, приведшей к смерти 16-летнего воспитанника, и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета по Воронежской области.
В декабре 2022 года в Бутурлиновском детском доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанник выпал из окна второго этажа и погиб на месте. Следствие установило, что происшествие стало результатом халатности директора учреждения, который не обеспечил надлежащий контроль за безопасностью детей.
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"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора БУ ВО "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении ведомства.
Ведомство отмечает, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательственная база, включающая показания сотрудников учреждения, результаты судебно-медицинских экспертиз и протоколы следственных действий. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее сотрудники этого интерната уже становились фигурантами уголовного дела. Осенью 2022 года в соцсетях появились фотографии, на которых воспитанники этого же учреждения были привязаны к кроватям тряпками. В результате проверки было возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего инструктора по труду и его 40-летней супруги-воспитателя, работавших в интернате. По версии следствия, в 2021-2022 годах к одному из воспитанников применяли физическую силу. Они привязывали его за руки и ноги к кровати без матраса и постельных принадлежностей и снимали на камеру телефона. Их обвинили в жестоком обращении с несовершеннолетними и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Супруги свою вину не признали и были освобождены от должностей.
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