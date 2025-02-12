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Индекс Мосбиржи впервые с 3 июля поднялся выше 3200 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с 3 июля поднялся выше 3200 пунктов - РИА Новости, 12.02.2025

Индекс Мосбиржи впервые с 3 июля поднялся выше 3200 пунктов

Российский рынок акций в ходе вечерней сессии среды продолжает расти и впервые с 3 июля прошлого года превысил 3200 пунктов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T23:23:00+03:00

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2025-02-12T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии среды продолжает расти и впервые с 3 июля прошлого года превысил 3200 пунктов, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 23.11 мск рос на 5,97% - до 3 198,1 пункта. Минутами ранее он повышался до 3 201,01. Индекс Мосбиржи начал стремительный рост после новостей о телефонном разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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россия, дональд трамп, владимир путин, сша, московская биржа