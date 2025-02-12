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В Грузии обвинили USAID во вмешательстве - РИА Новости, 12.02.2025
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16:37 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gruzija-1998901186.html
В Грузии обвинили USAID во вмешательстве
В Грузии обвинили USAID во вмешательстве - РИА Новости, 12.02.2025
В Грузии обвинили USAID во вмешательстве
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) грубо вмешивалось в политические процессы страны и... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:37:00+03:00
2025-02-12T16:37:00+03:00
в мире
сша
грузия
ираклий кобахидзе
марко рубио
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агентство по международному развитию сша
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ТБИЛИСИ, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) грубо вмешивалось в политические процессы страны и планировало и осуществляло революционные сценарии. "Мы еще раз должны выразить наше довольство тем, что новая администрация США говорит о том, о чем мы говорили в течение 3-4 лет. Конечно же, USAID и в Грузии грубо вмешивалось в политические процессы страны, в частности, в избирательные процессы и еще больше в планировании и осуществлении революционных процессов… Все это крайне неприемлемо", - заявил Кобахидзе журналистам. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html
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в мире, сша, грузия, ираклий кобахидзе, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Марко Рубио, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
В Грузии обвинили USAID во вмешательстве

Премьер Кобахидзе: USAID грубо вмешивалось в политические процессы в Грузии

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) грубо вмешивалось в политические процессы страны и планировало и осуществляло революционные сценарии.
"Мы еще раз должны выразить наше довольство тем, что новая администрация США говорит о том, о чем мы говорили в течение 3-4 лет. Конечно же, USAID и в Грузии грубо вмешивалось в политические процессы страны, в частности, в избирательные процессы и еще больше в планировании и осуществлении революционных процессов… Все это крайне неприемлемо", - заявил Кобахидзе журналистам.
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Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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В миреСШАГрузияИраклий КобахидзеМарко РубиоДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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