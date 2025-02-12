https://ria.ru/20250212/gretsiya-1998815213.html

Константиноса Тасуласа избрали президентом Греции

Константиноса Тасуласа избрали президентом Греции - РИА Новости, 12.02.2025

Константиноса Тасуласа избрали президентом Греции

Президентом Греции избран бывший спикер парламента, кандидат от правящей партии "Новая демократия" Константинос Тасулас – в четвертом туре голосования в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:59:00+03:00

2025-02-12T11:59:00+03:00

2025-02-12T12:30:00+03:00

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АФИНЫ, 12 фев - РИА Новости. Президентом Греции избран бывший спикер парламента, кандидат от правящей партии "Новая демократия" Константинос Тасулас – в четвертом туре голосования в парламенте он набрал 160 голосов из 300, для победы в четвертом туре достаточно было 151 голоса.Заседание транслировал в прямом эфире парламентский телеканал."В соответствии с результатами голосования президентом республики избран Константинос Тасулос, кандидатура которого набрала в четвертом голосовании абсолютное большинство голосов от общего числа депутатов", - сообщил председатель парламента Никитас Какламанис.Кандидат от ПАСОК Тасос Янницис получил 34 голоса, кандидат от СИРИЗА Лука Кацели - 29 голосов, писатель Костас Кириаку от партии "Ники" ("Победа") - 14 голосов.В голосовании не участвовали партии "Новые левые" и "Курс свободы". Всего голосовали 276 депутатов.Результаты голосования депутаты "Новой демократии" встретили стоя аплодисментами.После объявления результатов выборов Какламанис сообщил, что направится в кабинет Тасуласа, чтобы объявить ему, что он стал следующим президентом Греции."Приведение к присяге нового президента Греции состоится 13 марта", - сообщил Какламанис.БИОГРАФИЯКонстантиносу Тасуласу 65 лет, он родился в Янине в 1959 году. Учился на юридическом факультете Афинского университета и в 1988-1989 годах работал в лондонской юридической фирме в качестве стипендиата Британского совета.В 1990 году он был избран муниципальным советником муниципалитета Кифисия. В 1994 году был избран мэром Кифисии.На парламентских выборах 2000 года Тасулас впервые был избран депутатом парламента от Янины от партии "Новая демократия". Он был переизбран на парламентских выборах 2004, 2007, 2009, 2012 (дважды), 2015 (дважды), 2019 и 2023 (дважды) годов.В 2006 году он был назначен парламентским представителем "Новой демократии".В 2007 году был назначен заместителем министра национальной обороны.В феврале 2010 года избран секретарем парламентской группы "Новая демократия".В 2014 году назначен министром культуры и спорта, находился на этой должности до января 2015 года.В 2018 году стал основным докладчиком "Новой демократии" по вопросам пересмотра конституции.В 2019 году Тасулас был избран председателем парламента Греции. В мае 2023 года переизбран на пост председателя парламента, в июле 2023 года в третий раз стал спикером парламента.ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ГРЕЦИИВыборы нового президента Греции проходят в связи с истечением срока полномочий действующего президента Катерины Сакелларопулу 13 марта 2025 года.Президента Греции избирают члены парламента путем открытого голосования на специально созванном заседании. Глава государства в Греции выполняет в основном представительские функции. Срок президентских полномочий составляет пять лет с возможностью переизбрания один раз на второй срок.Новая система выборов была утверждена конституционной поправкой в ноябре 2019 года, и она предусматривает пять туров голосования. До этого в случае отсутствия победителя после третьего голосования парламент распускался, а президента выбирал после внеочередных выборов новый состав парламента.В первом и втором туре для избрания требуется большинство в две трети голосов от общего числа депутатов (200 из 300). В третьем туре для победы нужны три пятых голосов (180). В четвертом туре необходимо не менее 50% голосов от числа депутатских мест (151), в пятом туре избранным считается тот, кто получит относительное большинство голосов. Если два кандидата набрали одинаковое число голосов, то президентом объявляется тот, кто получил наибольшую поддержку в ходе первого тура.В трех первых турах четыре кандидата набирали одинаковое число голосов – за Тасуласа голосовали 160 депутатов, за кандидата от ПАСОК Тасоса Яннициса 34 депутата, за кандидата от СИРИЗА Луку Кацели 40 депутатов, а за писателя Костаса Кириаку от партии "Ники" ("Победа") - 14 депутатов.Голосование проводилось без обсуждения кандидатур.Нынешняя система выборов исключает избрание президентом Греции кандидата не от правящей партии.

https://ria.ru/20250125/glava-1995483619.html

https://ria.ru/20250202/gretsiya-1996934513.html

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