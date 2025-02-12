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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 12.02.2025
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15:24 12.02.2025 (обновлено: 17:46 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gosuslugi-1998882568.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 12.02.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники выманивают у россиян коды доступа от аккаунтов на портале "Госуслуги", предлагая зарегистрироваться в фейковой единой системе оценивания студентов,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:24:00+03:00
2025-02-12T17:46:00+03:00
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мошенники выманивают у россиян коды доступа от аккаунтов на портале "Госуслуги", предлагая зарегистрироваться в фейковой единой системе оценивания студентов, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом "государственной единой системы оценивания студентов" выманивают код доступа от аккаунта на портале "Госуслуги". Ссылки выглядят легитимно: гесос.рус или gesos.ru, однако ведут на ресурс с намного менее презентабельным адресом", — говорится в заявлении.В ведомстве напомнили, что на "Госуслугах" студенты могут: Кроме того, сейчас дорабатывается электронный студенческий билет — регистрация или восстановление через портал.Как рассказал ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров, фишинговый сайт был зарегистрирован 10 февраля и уже на следующий день использовался злоумышленниками для сбора персональных данных и кодов. Аналитики Digital Risk Protection направили этот ресурс на блокировку в Координационный центр доменов .RU/.РФ.Эксперт привел подробности преступной схемы: мошенники обзванивают студентов и призывают зарегистрироваться в государственной единой системе оценивания (ГЕСОС), якобы запущенной при поддержке сервиса "Госуслуги". Утверждается, что это необходимо для анализа успеваемости, активности и уровня заинтересованности учащихся, а те, кому позвонили, якобы попадают в список на тестирование."Чтобы начать тестирование, нужно зарегистрироваться, введя персональные данные, после чего будет предложено ввести код смены пароля, а затем код для входа в учетную запись государственного сервиса", — пояснил Егоров.Таким образом, преступники получают доступ к аккаунту в "Госуслугах", после чего могут похитить персональные данные жертв и использовать функционал платформы в своих целях, уточнил он.Аналитик рекомендовал проверять достоверность информации, которую сообщают по телефону, желательно в официальных источниках. "Если во время звонка просят перейти на незнакомый сайт, то проверьте его, например через Whois по дате регистрации домена (если он был зарегистрирован пару дней назад, с высокой вероятностью это мошенники)", — отметил эксперт.Он призвал никогда никому не называть свои логин, пароль, личные данные или коды подтверждения и не вводить их на сомнительных ресурсах.
https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
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Новости
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общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

МВД: мошенники получают коды доступа от "Госуслуг", используя фишинговый сайт

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мошенники выманивают у россиян коды доступа от аккаунтов на портале "Госуслуги", предлагая зарегистрироваться в фейковой единой системе оценивания студентов, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Обнаружен ресурс, используя который мошенники под предлогом "государственной единой системы оценивания студентов" выманивают код доступа от аккаунта на портале "Госуслуги". Ссылки выглядят легитимно: гесос.рус или gesos.ru, однако ведут на ресурс с намного менее презентабельным адресом", — говорится в заявлении.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
10 февраля, 12:39
В ведомстве напомнили, что на "Госуслугах" студенты могут:
  • подать заявления на поступление в вуз, получение справки из учебного заведения (о доходах, о статусе студента);
  • оформить социальные льготы.
Кроме того, сейчас дорабатывается электронный студенческий билет — регистрация или восстановление через портал.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
Вчера, 02:20
Как рассказал ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров, фишинговый сайт был зарегистрирован 10 февраля и уже на следующий день использовался злоумышленниками для сбора персональных данных и кодов. Аналитики Digital Risk Protection направили этот ресурс на блокировку в Координационный центр доменов .RU/.РФ.
Эксперт привел подробности преступной схемы: мошенники обзванивают студентов и призывают зарегистрироваться в государственной единой системе оценивания (ГЕСОС), якобы запущенной при поддержке сервиса "Госуслуги". Утверждается, что это необходимо для анализа успеваемости, активности и уровня заинтересованности учащихся, а те, кому позвонили, якобы попадают в список на тестирование.
"Чтобы начать тестирование, нужно зарегистрироваться, введя персональные данные, после чего будет предложено ввести код смены пароля, а затем код для входа в учетную запись государственного сервиса", — пояснил Егоров.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Более двух миллионов человек обналичивают похищенные мошенниками средства
11 февраля, 00:45
Таким образом, преступники получают доступ к аккаунту в "Госуслугах", после чего могут похитить персональные данные жертв и использовать функционал платформы в своих целях, уточнил он.
Аналитик рекомендовал проверять достоверность информации, которую сообщают по телефону, желательно в официальных источниках.
"Если во время звонка просят перейти на незнакомый сайт, то проверьте его, например через Whois по дате регистрации домена (если он был зарегистрирован пару дней назад, с высокой вероятностью это мошенники)", — отметил эксперт.
Он призвал никогда никому не называть свои логин, пароль, личные данные или коды подтверждения и не вводить их на сомнительных ресурсах.
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Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:5885
11 февраля, 13:50
 
ОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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