https://ria.ru/20250212/gosduma-1998878332.html

В Госдуме оценили перспективы вступления Армении в ЕС

В Госдуме оценили перспективы вступления Армении в ЕС - РИА Новости, 12.02.2025

В Госдуме оценили перспективы вступления Армении в ЕС

Процесс вступления Армении в Евросоюз не имеет перспектив, но несет серьезные угрозы для страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:11:00+03:00

2025-02-12T15:11:00+03:00

2025-02-12T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Процесс вступления Армении в Евросоюз не имеет перспектив, но несет серьезные угрозы для страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. В среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. "Процесс вступления Армении в Евросоюз не имеет перспектив развития, но при этом несет серьезные угрозы для страны. Как известно, сейчас Армения является членом ЕАЭС и членом ОДКБ. И в этом случае придется выбирать между членством в ЕАЭС и ЕС, от чего экономика Армении может понести значительные потери", - сказала Чемерис. Парламентарий отметила, что страна не может одновременно быть членом международных структур и организаций, несовместимых друг с другом. Более того, как считает депутат Госдумы, возможное вступление в ЕС даст Армении вовсе не те гарантии безопасности, на которые она рассчитывает. "В таком случае Армения получает в качестве гаранта безопасности совсем не Евросоюз, а неожиданно, но более чем вероятно, - Турцию. И чем это может закончиться, кроме как крупнейшей геополитической катастрофой, трудно даже предположить", - заключила Чемерис. Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению Армении в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала. Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. В оппозиционной фракции также назвали противоречащей конституции содержащуюся в проекте фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума.

https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html

https://ria.ru/20250131/pashinjane-1996662388.html

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998665595.html

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