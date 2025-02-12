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В Госдуме оценили перспективы вступления Армении в ЕС - РИА Новости, 12.02.2025
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15:11 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gosduma-1998878332.html
В Госдуме оценили перспективы вступления Армении в ЕС
В Госдуме оценили перспективы вступления Армении в ЕС - РИА Новости, 12.02.2025
В Госдуме оценили перспективы вступления Армении в ЕС
Процесс вступления Армении в Евросоюз не имеет перспектив, но несет серьезные угрозы для страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:11:00+03:00
2025-02-12T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Процесс вступления Армении в Евросоюз не имеет перспектив, но несет серьезные угрозы для страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. В среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. "Процесс вступления Армении в Евросоюз не имеет перспектив развития, но при этом несет серьезные угрозы для страны. Как известно, сейчас Армения является членом ЕАЭС и членом ОДКБ. И в этом случае придется выбирать между членством в ЕАЭС и ЕС, от чего экономика Армении может понести значительные потери", - сказала Чемерис. Парламентарий отметила, что страна не может одновременно быть членом международных структур и организаций, несовместимых друг с другом. Более того, как считает депутат Госдумы, возможное вступление в ЕС даст Армении вовсе не те гарантии безопасности, на которые она рассчитывает. "В таком случае Армения получает в качестве гаранта безопасности совсем не Евросоюз, а неожиданно, но более чем вероятно, - Турцию. И чем это может закончиться, кроме как крупнейшей геополитической катастрофой, трудно даже предположить", - заключила Чемерис. Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению Армении в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала. Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. В оппозиционной фракции также назвали противоречащей конституции содержащуюся в проекте фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума.
https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html
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в мире, цены на нефть, армения, россия, турция, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз, госдума рф
В мире, Цены на нефть, Армения, Россия, Турция, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евросоюз, Госдума РФ
В Госдуме оценили перспективы вступления Армении в ЕС

Депутат Чемерис: вступление Армении в ЕС несет серьезные угрозы для страны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Процесс вступления Армении в Евросоюз не имеет перспектив, но несет серьезные угрозы для страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
В среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство.
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"Процесс вступления Армении в Евросоюз не имеет перспектив развития, но при этом несет серьезные угрозы для страны. Как известно, сейчас Армения является членом ЕАЭС и членом ОДКБ. И в этом случае придется выбирать между членством в ЕАЭС и ЕС, от чего экономика Армении может понести значительные потери", - сказала Чемерис.
Парламентарий отметила, что страна не может одновременно быть членом международных структур и организаций, несовместимых друг с другом. Более того, как считает депутат Госдумы, возможное вступление в ЕС даст Армении вовсе не те гарантии безопасности, на которые она рассчитывает.
"В таком случае Армения получает в качестве гаранта безопасности совсем не Евросоюз, а неожиданно, но более чем вероятно, - Турцию. И чем это может закончиться, кроме как крупнейшей геополитической катастрофой, трудно даже предположить", - заключила Чемерис.
Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению Армении в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала.
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Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
В оппозиционной фракции также назвали противоречащей конституции содержащуюся в проекте фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума.
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В миреЦены на нефтьАрменияРоссияТурцияАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзЕвросоюзГосдума РФ
 
 
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