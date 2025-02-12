https://ria.ru/20250212/gosduma-1998793015.html
Комитет ГД одобрил проект о продлении маткапитала до 2030 года
Комитет ГД одобрил проект о продлении маткапитала до 2030 года - РИА Новости, 12.02.2025
Комитет ГД одобрил проект о продлении маткапитала до 2030 года
Комитет ГД по защите семьи рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:45:00+03:00
2025-02-12T10:45:00+03:00
2025-02-12T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комитет ГД по защите семьи рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.Данный законопроект был внесён правительством РФ в декабре 2024 года и принят Госдумой в первом чтении 14 января 2025 года.
https://ria.ru/20240916/matkapital-1972931084.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Комитет ГД одобрил проект о продлении маткапитала до 2030 года
Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о продлении маткапитала до 2030 года