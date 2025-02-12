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Комитет ГД одобрил проект о продлении маткапитала до 2030 года - РИА Новости, 12.02.2025
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10:45 12.02.2025 (обновлено: 10:51 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gosduma-1998793015.html
Комитет ГД одобрил проект о продлении маткапитала до 2030 года
Комитет ГД одобрил проект о продлении маткапитала до 2030 года - РИА Новости, 12.02.2025
Комитет ГД одобрил проект о продлении маткапитала до 2030 года
Комитет ГД по защите семьи рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. РИА Новости, 12.02.2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комитет ГД по защите семьи рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.Данный законопроект был внесён правительством РФ в декабре 2024 года и принят Госдумой в первом чтении 14 января 2025 года.
https://ria.ru/20240916/matkapital-1972931084.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Комитет ГД одобрил проект о продлении маткапитала до 2030 года

Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о продлении маткапитала до 2030 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комитет ГД по защите семьи рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.
Данный законопроект был внесён правительством РФ в декабре 2024 года и принят Госдумой в первом чтении 14 января 2025 года.
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Остаток маткапитала можно будет получить в виде единовременной выплаты
16 сентября 2024, 12:20
 
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