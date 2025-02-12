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В Госдуме призвали США прекратить поддержку Киева - РИА Новости, 12.02.2025
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10:22 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gosduma-1998789334.html
В Госдуме призвали США прекратить поддержку Киева
В Госдуме призвали США прекратить поддержку Киева - РИА Новости, 12.02.2025
В Госдуме призвали США прекратить поддержку Киева
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко призвал власти США полностью свернуть поддержку киевского режима, по его мнению, это даст шанс переговорам... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:22:00+03:00
2025-02-12T10:22:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко призвал власти США полностью свернуть поддержку киевского режима, по его мнению, это даст шанс переговорам по урегулированию украинского конфликта. Ранее американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что отправляет министра финансов США Скотта Бессента на Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Он заявил, что украинский конфликт "должен завершиться и завершится скоро". "Из Вашингтона Зеленскому недвусмысленно намекают на истечение срока полномочий и задают ряд вопросов о том, куда делись миллиарды долларов, выделенные в качестве поддержки. Более продуктивно было бы прекратить эту помощь, дав шанс переговорам. Цели СВО будут достигнуты", - сказал Нестеренко РИА Новости. При этом, считает депутат, Зеленский выражает готовность послушно выполнять любые требования США, лишь бы не последовал аудит ранее направленных средств. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995256144.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Госдуме призвали США прекратить поддержку Киева

Депутат Госдумы Нестеренко призвал США полностью свернуть поддержку Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко призвал власти США полностью свернуть поддержку киевского режима, по его мнению, это даст шанс переговорам по урегулированию украинского конфликта.
Ранее американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что отправляет министра финансов США Скотта Бессента на Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Он заявил, что украинский конфликт "должен завершиться и завершится скоро".
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"Из Вашингтона Зеленскому недвусмысленно намекают на истечение срока полномочий и задают ряд вопросов о том, куда делись миллиарды долларов, выделенные в качестве поддержки. Более продуктивно было бы прекратить эту помощь, дав шанс переговорам. Цели СВО будут достигнуты", - сказал Нестеренко РИА Новости.
При этом, считает депутат, Зеленский выражает готовность послушно выполнять любые требования США, лишь бы не последовал аудит ранее направленных средств.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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