https://ria.ru/20250212/gosduma-1998752344.html

В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний

В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний - РИА Новости, 12.02.2025

В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний

Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T04:14:00+03:00

2025-02-12T04:14:00+03:00

2025-02-12T04:14:00+03:00

общество

евгений марченко

госдума рф

жилье

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Депутат Госдумы обратил внимание на проблему, связанную с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. По его словам, существуют ситуации, когда решения таких собраний фальсифицируются в интересах управляющих компаний, из-за чего собственники сталкиваются с повышением платежей. "На практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещений о собрании, использование подложных доверенностей либо принятие голосов несобственников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, противоречащие интересам собственников, без риска серьезной ответственности. "Законопроектом предлагается установить дифференцированную систему наказаний, включающую штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий", - отмечается в документе. Подчеркивается, что законопроект разработан в целях усиления защиты прав собственников помещений в многоквартирных домах, которые сталкиваются с незаконным повышением платежей.

https://ria.ru/20250108/gosduma-1992777260.html

https://ria.ru/20250212/shtrafy-1998740991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений марченко, госдума рф, жилье