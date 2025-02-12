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В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний - РИА Новости, 12.02.2025
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04:14 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gosduma-1998752344.html
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний - РИА Новости, 12.02.2025
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний
Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T04:14:00+03:00
2025-02-12T04:14:00+03:00
общество
евгений марченко
госдума рф
жилье
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Депутат Госдумы обратил внимание на проблему, связанную с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. По его словам, существуют ситуации, когда решения таких собраний фальсифицируются в интересах управляющих компаний, из-за чего собственники сталкиваются с повышением платежей. "На практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещений о собрании, использование подложных доверенностей либо принятие голосов несобственников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, противоречащие интересам собственников, без риска серьезной ответственности. "Законопроектом предлагается установить дифференцированную систему наказаний, включающую штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий", - отмечается в документе. Подчеркивается, что законопроект разработан в целях усиления защиты прав собственников помещений в многоквартирных домах, которые сталкиваются с незаконным повышением платежей.
https://ria.ru/20250108/gosduma-1992777260.html
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общество, евгений марченко, госдума рф, жилье
Общество, Евгений Марченко, Госдума РФ, Жилье
В Госдуме предложили уточнить ответственность управляющих компаний

Депутат Марченко предложил уточнить ответственность УК в многоквартирных домах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат Госдумы обратил внимание на проблему, связанную с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. По его словам, существуют ситуации, когда решения таких собраний фальсифицируются в интересах управляющих компаний, из-за чего собственники сталкиваются с повышением платежей.
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"На практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещений о собрании, использование подложных доверенностей либо принятие голосов несобственников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, противоречащие интересам собственников, без риска серьезной ответственности.
"Законопроектом предлагается установить дифференцированную систему наказаний, включающую штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий", - отмечается в документе.
Подчеркивается, что законопроект разработан в целях усиления защиты прав собственников помещений в многоквартирных домах, которые сталкиваются с незаконным повышением платежей.
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