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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:23 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998948963.html
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 12.02.2025
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпустив восемь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T19:23:00+03:00
2025-02-12T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
нато
россия
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпустив восемь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления. Кроме того, ВСУ в 18.55 выпустили еще три кассетных снаряда того же калибра по центру Горловки. Мэр города Иван Приходько также предупредил, что в жилмассиве "Комсомолец" были выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998887136.html
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горловка
россия
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горловка, вооруженные силы украины, нато, россия, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ выпустили восемь кассетных снарядов по Никитовскому району Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпустив восемь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления.
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Кроме того, ВСУ в 18.55 выпустили еще три кассетных снаряда того же калибра по центру Горловки.
Мэр города Иван Приходько также предупредил, что в жилмассиве "Комсомолец" были выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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