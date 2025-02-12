ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили восемь кассетных снарядов по Никитовскому району Горловки
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Горловку, выпустив восемь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.35 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.45 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении управления.
Кроме того, ВСУ в 18.55 выпустили еще три кассетных снаряда того же калибра по центру Горловки.
Мэр города Иван Приходько также предупредил, что в жилмассиве "Комсомолец" были выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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